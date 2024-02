PortAventura té un Pla d'Autoprotecció homologat però caducat des del setembre

PortAventura té un Pla d'Autoprotecció (PAU) homologat l'any 2019 però caducat des del passat mes de setembre. Segons han apuntat fonts de Protecció Civil a l'ACN, la companyia va presentar aquest desembre la documentació per actualitzar el document i el tràmit administratiu ara es troba en fase de «revisió», un procés que s'allarga un màxim de sis mesos.

Amb tot, des del Departament d'Interior han apuntat que el PAU del 2019 és el que cal aplicar fins que entri en vigor el nou, un extrem que des del parc temàtic han confirmat. El PAU és un document que recull el conjunt de mesures implementades en un àmbit exposat a situacions de risc per tal de controlar-lo i respondre a possibles emergències.

Des de Protecció Civil han reconegut que el fet que una empresa tingui el PAU caducat és «una situació no òptima» però que en ocasions succeeix. Tot i això, han afegit que «és molt millor» tenir un PAU caducat que no pas no tenir-ne. Tal com han indicat les mateixes fonts, l'ideal és que mig any abans de la data de caducitat del pla, la companyia presenti la nova versió per homologar-la. Cada homologació té una vigència de quatre anys.

En el cas concret de PortAventura, la companyia inicialment va complir amb aquesta recomanació i l'abril del 2023 va fer arribar a la Generalitat un PAU actualitzat. Setmanes després però, el va retirar, amb la qual cosa el tràmit es va aturar. Al desembre van presentar un nou document, que és el que ara s'està analitzant. En aquest procediment no només hi intervé Protecció Civil, sinó que els ajuntaments -en aquest cas els de Vila-seca i Salou- també hi poden presentar al·legacions.

Les mateixes fonts també han avançat que el nou document que s'està analitzant «no ha variat gaire» respecte el que ha estat vigent des de 2019. De fet, generalment els canvis s'apliquen quan hi ha modificacions en l'activitat, ja sigui per una ampliació de la companyia o per un canvi d'usos.

Crítiques del Col·legi de Periodistes

D'altra banda, la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya ha emès un comunicat aquest dilluns en el qual afirma que «ha traslladat a PortAventura el seu desacord amb la gestió informativa de l'accident», ja que «des de la direcció es va impedir l'accés dels mitjans de comunicació a les instal·lacions».

Nombrosos periodistes «es van trobar que no podien obtenir informació des de dins del recinte» i «es va negar l'accés a les instal·lacions a tots els mitjans, i fins i tot alguns van haver de pagar de la seva butxaca l'entrada al recinte per poder apropar-se al lloc dels fets», exposa la nota. Tampoc aquest dilluns s'ha deixat entrar a la premsa i els mitjans tan sols han pogut prendre imatges de la zona de les taquilles.

«També lamentem la manca de facilitats per part de PortAventura a l'hora d'accedir a la informació relacionada amb els fets. Des de la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes lamentem que aquesta política comunicativa va en detriment de l'accés a la informació i a la llibertat de premsa, així com del dret de la ciutadania a obtenir notícies veraces i contrastades», finalitza el comunicat.