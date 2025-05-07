Religió
Els cardenals assisteixen a la missa especial per a l'elecció del Papa, abans de l'inici del conclave
Una plaça de Sant Pere ennuvolada i tranquil·la espera l’inici del conclave a la Capella Sixtina
Un cel ennuvolat, amb alguns rajos de sol que aconsegueixen filtrar-se entre una capa blanca de núvols, cobreix Roma en un matí singular. Un fi plovisqueig intermitent acompanya la jornada, sense arribar a enfosquir-la del tot, mentre el Vaticà es converteix, una vegada més, en l’epicentre del món amb l’inici del conclave que triarà al pròxim papa.
Milers de periodistes acreditats van i venen pels voltants de la plaça de San Pedro, avui completament tancada al públic sota estrictes mesures de seguretat i un ambient inusualment silenciós i tranquil.
A la propera plaça Pio XII, les càmeres, micròfons i focus han transformat l’espai en un autèntic plató a l’aire lliure en el qual l’expectació és màxima i els mitjans de tot el món busquen fer-se un lloc per explicar aquest moment històric en directe.
Només alguns turistes endarrerits i grups organitzats amb banderetes recorren desconcertats els voltants, molts sense saber molt bé què està passant o si podran accedir a l’interior de la basílica de Sant Pere.
Alguns expliquen que la seva visita al Vaticà estava fixada per a aquest dimecres a causa de la rigidesa dels seus itineraris, abans de saber que l’accés anava a estar restringit, ja que el seu viatge segueix en altres ciutats europees en els propers dies.
Els guies proven d’orientar-los mentre creuen la via de la Conciliació, la llarga avinguda que arriba a la plaça vaticana, entre controls i barreres.
També es veuen grups de pelegrins, molts d’abillats amb fulards del Jubileu 2025 al coll, que caminen al voltant de la columnata de la plaça sense poder entrar, ja que tots els accessos romanen tancats.
L’Any Sant, la gran celebració catòlica que havia d’atreure milers de persones a Roma, segueix en marxa malgrat la mort del papa Francesc el passat 21 d’abril, i els fidels continuen arribant per obtenir la indulgència plenària.
Entre ells un grup d’unes 30 persones que venen del Brasil i esquiven els controls de seguretat fins arribar, per fi, a un punt en el qual els guàrdies els deixin accedir almenys a la plaça Pio XII per poder contemplar la basílica des de l’exterior.
El matí d’aquest dimecres el passatge habilitat en la via de la Conciliació perquè els pelegrins puguin assolir i creuar la Porta Santa de la basílica de Sant Pere es va tancar amb motiu de la celebració de la missa "Pro eligendo pontífex", que dona inici al conclave.
Fins a les 10.00 (08.00 GMT) els turistes i visitants han pogut accedir a la basílica vaticana per assistir a la cerimònia però no fer-ho en pelegrinatge, ja que l’esmentat passeig romandrà tancat fins les 13.30 (11.30 GMT)
Encara que a primera hora les mesures de seguretat fins i tot morien «lleus», encara que més estrictes que un dia comú, les autoritats van avançar que a mesura que es vagi omplint la policia serà més restrictiva amb permetre embolics fluxos de persones.
El dispositiu actual pren com a referència el que es va aplicar durant el funeral del papa Francesc el passat 26 d’abril, amb l’objectiu d’assegurar concentracions sense incidents davant de les esperades fumates i la imminent, encara que encara indefinida, presentació del nou pontífex.
L’Ajuntament de Roma va anunciar un pla de seguretat adaptable segons els nivells d’aglomeració i els moments claus del procés, que s’ajustarà segons l’evolució del conclave.
En el desplegament participaran les forces de seguretat del Vaticà i la Gendarmeria vaticana, juntament amb la Policia local de Roma i altres cossos de seguretat italians, així com els equips de Protecció Civil i d’emergència sanitària.
El bisbe de Barcelona entrarà a la Capella Sixtina
L'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, és l'únic cardenal elector d'una diòcesi catalana que estarà present al conclave per elegir el successor del papa Francesc. Nascut a Cretes, a la comarca del Matarranya (Aragó), l'any 1946, entra a la Capella Sixtina amb menys de vuitanta anys, l'edat màxima amb què es pot ser elegit pontífex. Tot i que no se'l situa a les travesses dels noms amb més possibilitats per acabar encapçalant el Vaticà, alguns mitjans com l'italià 'Corriere della sera' l'han mencionat com un possible 'papable'. En el seu cas, se'n destaca el perfil doctrinal moderat, el to conciliador i la proximitat a les tesis que defensava el difunt papa Francesc, amb qui tenia una relació propera.