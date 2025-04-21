Religió
Cap català participarà al conclave per escollir el successor del papa Francesc
Cinc cardenals espanyols optaran a ser el nou pontífex de l'Església catòlica
Després de la mort del papa Francesc aquest dilluns, el Col·legi cardenalici conformat 252 cardenals de 94 països, dels que 135 són electors, haurà d’elegir el pròxim pontífex en un conclave papal en el qual votaran cinc cardenals espanyols.
Espanya és actualment el tercer país amb més representació en aquest consell eclesiàstic, per darrere d’Itàlia i els Estats Units, en comptar amb 13 membres espanyols. D’ells, vuit no són electors per superar els 80 anys d’edat. Així, els cinc religiosos espanyols que tindran vot al conclave papal són:
- Ángel Fernández Artime (Astúries, 1960), religiós salesià espanyol de 64 anys, és el proprefecte del Dicasteri per als Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica, òrgan que té la seva seu a Ciutat del Vaticà. Va viure durant anys a Buenos Aires, on va tenir tracte amb el difunt papa, que el va nomenar cardenal el 2023.
- Antonio Cañizares Llovera (València, 1945), bisbe espanyol de 79 anys, és l’arquebisbe emèrit de València des d’octubre de 2022, quan el papa Francesc va acceptar la seva renúncia i va nomenar com a successor a Enrique Venavent. Cañizares va ser nomenat cardenal el 2006 pel papa Benet XVI i ha ocupat el càrrec de vicepresident de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en dos etapes: 2005-2008 y 2017-2020.
- Carlos Osoro Sierra (Cantàbria, 1945), cardenal espanyol de 79 anys, va ser arquebisbe de Madrid durant gairebé una dècada, entre 2014 i juny de 2023, per designació del papa Francesc, que també el va nomenar cardenal prevere el novembre de 2016. A més, va ser vicepresident de la CEE en el quadrienni 2020-2024.
- José Cobo Cano (Jaén, 1965), bisbe espanyol de 59 anys, és l’arquebisbe de Madrid des de juliol de 2023. Un dia després d’aquest nomenament, el papa Francesc va anunciar que anava a designar Cobo cardenal de l’Església catòlica, càrrec que va assumir el setembre d’aquell mateix any. Des de març de 2024 és vicepresident de la CEE.
- Juan José Omella (Terol, 1946), cardenal espanyol de 79 anys, és l’arquebisbe de Barcelona des de 2015, malgrat que va presentar la seva renúncia per edat l’abril de 2021, que encara espera a ser acceptat. Va ser creat cardenal pel papa Francesc el 2017 i elegit President de la CEE per al quadrienni 2020-2024. Omella és a més membre del Consell de cardenals (l’anomenat C-9), organisme consultiu del Papa en el govern de l’Església.
A més, hi ha dos cardenals nascuts a Espanya que han desenvolupat la seva activitat pastoral fora del país i, per tant, el Vaticà els compta com cardenals d’altres països:
- Cristóbal López Romero (Almeria, 1952) és un sacerdot espanyol de 73 anys, arquebisbe de la diòcesi de Rabat des de 2017 i cardenal salesià nacionalitzat paraguaià des de 2019.
- François-Xavier Bustillo (Pamplona, 1968) és un sacerdot franco-espanyol de 56 anys, bisbe de Còrsega (França) i cardenal franciscà des de 2023.