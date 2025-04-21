Religió
Successió papal: els 12 favorits per esdevenir el pròxim Papa després de la mort de Francesc
Amb el Vaticà en espera d’un nou pontífex, aquests són els noms que més sonen entre els cardenals electors per liderar l’Església Catòlica
Després de la mort del papa Francesc, que ha deixat una empremta profunda en l’Església Catòlica per la seva aposta per una Església humil, pastoral i oberta al diàleg, els ulls del món es giren ara cap al Vaticà. Amb la convocatòria imminent del conclave, l’especulació sobre qui pot ser el successor del pontífex argentí és més viva que mai.
Encara que l’elecció d’un Papa no respon a campanyes ni a programes electorals, la tradició ha fet sorgir la figura dels «papables»: aquells cardenals amb més possibilitats d’assumir el timó de l’Església Universal. Aquests són els 12 noms que sonen amb més força dins i fora dels murs vaticans:
- Cardenal Angelo Bagnasco (Itàlia)
Arquebisbe emèrit de Gènova, amb un perfil conservador i gran influència dins de la Conferència Episcopal Italiana.
- Cardenal Matteo Zuppi (Itàlia)
Arquebisbe de Bolonya i president dels bisbes italians. Molt proper a la línia pastoral i social del papa Francesc.
- Cardenal Robert Sarah (Guinea)
Prefecte emèrit del Culte Diví. Una de les veus més destacades del sector tradicionalista de l’Església.
- Cardenal Luis Antonio Tagle (Filipines)
Prefecte per a l’Evangelització. Carismàtic i popular a l’Àsia, molt proper a les reformes de Francesc.
- Cardenal Malcolm Ranjith (Sri Lanka)
Arquebisbe de Colombo, defensor de la litúrgia tradicional i del diàleg interreligiós al sud d’Àsia.
- Cardenal Pietro Parolin (Itàlia)
Secretari d'Estat del Vaticà, amb una gran experiència diplomàtica. És vist com un home moderat, discret i fidel a la línia de Francesc.
- Cardenal Pierbattista Pizzaballa (Itàlia/Terra Santa)
Patriarca llatí de Jerusalem, expert en diàleg interreligiós i amb una trajectòria única a Terra Santa.
- Cardenal Péter Erdő (Hongria)
Arquebisbe d’Esztergom-Budapest. Figura destacada a l’Europa de l’Est, amb sòlida formació teològica i jurídica.
- Cardenal Willem Eijk (Països Baixos)
Arquebisbe d’Utrecht. Doctor en medicina i bioètica, amb una clara orientació doctrinal tradicional.
- Cardenal Anders Arborelius (Suècia)
Primer cardenal suec, convers al catolicisme. Conegut per la seva senzillesa i compromís ecumènic.
- Cardenal Charles Maung Bo (Myanmar)
Arquebisbe de Yangon, defensor dels drets humans i gran veu en contextos de persecució religiosa.
- Cardenal Jean-Marc Aveline (França)
Arquebisbe de Marsella, molt actiu en el diàleg intercultural i l’atenció pastoral als migrants.