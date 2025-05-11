Successos
Els Bombers calculen que trigaran «uns dies» a extingir l'incendi d'indústria a Vilanova
Cinc dotacions continuen treballant a la nau de Cleanwater Pool, que presenta un gran risc de col·lapse
Els Bombers de la Generalitat calculen que trigaran «uns dies» a poder donar per extingit l'incendi d'indústria de Vilanova i la Geltrú, que ahir dissabte va provocar un núvol tòxic de clor i va obligar a confinar cinc municipis del Garraf i el Baix Penedès.
Cinc dotacions dels Bombers han estat treballant durant tota la nit amb tasques de vigilància i monitoratge de les emissions a la nau de Cleanwater Pool, que presenta un gran risc de col·lapse i que encara acumula una gran quantitat de producte químic.
«Estarem dies supervisant-ho. Intentarem que demà es recuperi al màxim la normalitat al polígon de Vilanova», ha explicat l'inspector en cap dels Bombers de la Generalitat David Borrell, en una entrevista a Rac1.
L'incendi a l'empresa de productes per al manteniment de piscines es va donar per controlat a les 18.30 hores de la tarda, unes cinc hores després que s'aixequés el confinament a les poblacions de Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Cunit, Calafell i el nucli de les Roquetes de Sant Pere de Ribes.
El cap d'intervenció de Bombers, Joan Josep Bellostas, va detallar que el producte químic s'havia anat retirant en contenidors allunyats per facilitar el seu refredament i extinció, i que el foc ja no propagava i es mantenia confinat dins de la nau, situada al número 18 de la Rambla dels Països Catalans. Les flames finalment no van afectar les naus industrials de les empreses veïnes.
Bellostas va alertar del risc que pugui caure algun element de dins la nau, especialment aquells que han quedat inestables a causa del fum, però creia que l'estructura general «mantindrà l’estabilitat» a mesura que es vagi refredant l'interior. De fet, el cap d'intervenció de Bombers va matisar que per esfondrar-la caldrà fer treballs i que està previst que a partir del dilluns es comenci a abordar aquest enderroc.
Bellostas també va concretar que dins la nau no tot eren pastilles de clor, sinó que hi havia diversitat de productes. Una part d'aquest material, aproximadament el 30%, no s'ha vist afectat per l'incendi, segons ha calculat el cap d'intervenció de Bombers.
Fins a les 20.00 hores, hi havia un perímetre de seguretat de 500 metres al voltant de la nau que estava prohibit a cotxes i vianants, però a partir d'aquella hora es va anar restablint la normalitat a la zona. Les anàlisis de clor i clorhídric que es van fer en els terrenys propers van donar negatives «i això significa que no hi ha risc per a la població», va sentenciar Bellostas.
El SEM atén 11 persones pel núvol tòxic, dues en estat menys greu
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès finalment 11 persones pel núvol tòxic: 2 en estat menys greu i 1 en estat lleu, que han estat traslladades al CUAP Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú, i 8 més que han estat donades d'alta in situ.
Fins a les 08.00 hores d'aquest diumenge, el SEM ha rebut 107 alertes relacionades amb l'incident: 39 han estat informatives i 68 han estat consultes sanitàries. El SEM ha mobilitzat 3 unitats especialitzades a la zona d'afectació de manera preventiva, i la unitat conjunta SEM-Bombers, que actualment ja han tornat a les seves bases per la normalització de la situació.