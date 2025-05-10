Successos
Els Bombers donen per controlat l'incendi de Vilanova però avisen que la nau pot «col·lapsar»
Encara hi ha producte químic a l’interior de la nau que no es pot retirar pel perill d'esfondrament
Els Bombers han afirmat que l’incendi de la nau de material de piscines de Vilanova i la Geltrú s'ha donat per controlat a les 18.30 h de la tarda, però que de moment no està «extingit».
Així ho ha expressat Joan Josep Bellostes, cap d’intervenció del cos, que ha dit que durant les darreres hores han centrat els treballs a retirar de la nau el producte químic que ha provocat el confinament, que han situat en contenidors allunyats de la població.
Bellostes ha admès que encara hi ha producte químic a l’interior de la nau que no poden retirar perquè aquesta «amenaça de col·lapsar».
Així, ha dit que «mantenen la vigilància» a l’espera de possibles precipitacions aquesta nit, que podrien fer reaccionar el producte químic que queda a la nau.
En una atenció als mitjans aquest vespre, Bellostes ha dit que l’incendi «ja no propaga» i que està confinat dins la nau on s’ha originat, sense que s’hagin produït afectacions a les naus veïnes. També ha dit que al llarg de la tarda s’han dedicat a fer la retirada del material de dins de la nau, però que aquesta «amenaça a col·lapsar».
Bellostes ha dit que «tenen clar» que part d’aquest material restarà a la nau pel risc d’esfondrament i que durant les hores vinents mantindran «la vigilància» i faran un seguiment de l’evolució del producte que ha quedat dins. També ha concretat que dins la nau no tot eren pastilles de clor, sinó que hi havia diversitat de productes. Una part d’aquest material, aproximadament el 30%, no s’ha vist afectada per l’incendi.
Preguntat per si les possibles precipitacions previstes per aquesta nit podrien afectar de nou el producte, Bellostes ha dit que «desconeixen» l’efecte que pot tenir l’aigua en el material i que per això mantindran la vigilància de la nau. Així, ha afegit que si és necessari ja tornaran a donar instruccions de confinament o recomanacions per les persones més vulnerables.
Per la seva banda, Juan Luis Ruiz, alcalde de Vilanova i la Geltrú, ha dit que precisament han recomanat a les persones més vulnerables que no aixequin el confinament, seguint les recomanacions dels Bombers. «Continuem igual que fa unes hores, esperant noves dades per part dels Bombers per prendre mesures més avançades», ha subratllat. Alhora, ha remarcat que el consistori ha posat els hospitals del municipi a disposició de les persones sense per evitar que es quedessin al carrer.
El SEM ha atès 7 persones
Fins a tres quarts de vuit del vespre, el SEM ha mobilitzat 3 unitats especialitzades a la zona d’afectació de manera preventiva, que actualment ja han tornat a les seves bases per a la normalització de la situació. En aquests moments, només hi queda 1 unitat conjunta SEM-Bombers.
Per a l’incident, el SEM ha atès 7 persones: 2 en estat menys greu i 1 en estat lleu, que han estat traslladades al CUAP Sant Antoni Abad de Vilanova i la Geltrú, i altres 4 que han estat donades d’alta in situ.