Successos
Tres persones ateses pel SEM, una menys greu, pel núvol tòxic de l'incendi a Vilanova i la Geltrú
El Sistema d'Emergències Mèdiques ha rebut 83 alertes fins a les 13 hores: 33 informatives i 50 consultes sanitàries
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès tres persones pel núvol tòxic de l'empresa incendiada a Vilanova i la Geltrú: una en estat menys greu i una altra en estat lleu -que han estat traslladades al CUAP Sant Antoni Abad- i una tercera, que ha estat donada d'alta 'in situ'.
Fins a les 13.00 hores, el SEM ha rebut 83 alertes relacionades amb aquest incendi d'indústria, 33 han estat informatives i 50 han estat consultes sanitàries per problemes d'irritació o picors.
A més de les tres unitats del SEM que s'han mobilitzat a la zona d'afectació de manera preventiva, s'han activat tres ambulàncies del SEM.
En paral·lel, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 1.333 trucades relacionades amb l'incendi de Vilanova i la Geltrú.La majoria de trucades s'han rebut de les comarques del Garraf (681) i el Baix Penedès (271), i han estat per demanar informació i algunes per informar de molèsties.
Vilanova i la Geltrú (521) i Calafell (171) han estat les dues poblacions amb més trucades al 112 fins a les 13.00 hores.