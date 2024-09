El mal temps causa retards en les sortides i arribades de vols a l'aeroport del Prat

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La tempesta que creua Catalunya aquest dimecres està causant retards de diversa consideració i que poden superar les dues hores en els vols amb sortida i arribada a l'aeroport del Prat.

Segons han informat fonts d'Aena, de moment, no consta que hagi calgut fer desviaments a altres aeròdroms per la impossibilitat d'aterrar a la capital catalana, com sí va passar pel mateix motiu aquest dimarts en operacions previstes a Reus i Palma.

A més, aquest dimecres al migdia també s'han hagut de cancel·lar alguns vols, com per exemple els de Vueling a Palma, Madrid, Lisboa, Bordeus, París, Lió, Niça i Milà.

