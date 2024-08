Marc Ribas visitarà tres restaurants del Port Vell de Barcelona a 'Joc de Cartes'

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dimecres 21 d'agost arriba un nou programa del popular concurs gastronòmic de TV3 Joc de Cartes. El capítol de la versió estiuenca es podrà veure a partir de les 22.05 hores a TV3 i la plataforma 3Cat.

En aquesta ocasió, Marc Ribas i el seu equip buscaran el «Millor restaurant del Port Vell de Barcelona». Per fer-ho visitaran tres restaurants que competiran per ser el millor valorat i endur-se 3.000 euros de premi.

En Marc visitarà La Cala, un bar gestionat per Francisco Lorente i Edgar Sánchez, dos restauradors molt orgullosos de tenir una gran terrassa que ofereix una gastronomia per a tots els públics. També anirà fins al Brisa, un restaurant situat a primera línia de mar, on Carla Serramitjana i Mariona Cerdà treballen per guanyar-se el públic local amb la seva cuina i unes vistes espectaculars. Per últim, visitarà el Rooster and Bubbles, on Marc Martinez i la seva mare, Anna Maria Casas, reversionen els clàssics de les rostisseries de tota la vida seguint el llegat de l'avi matern.

Versió d'estiu

Aquesta nova edició arriba amb més emoció gràcies a dues novetats ja conegudes a les edicions de tardor: el Plat Estrella i la possibilitat de canviar una nota.

D'una banda, Marc Ribas triarà el plat estrella del programa, aquell que li hagi agradat més, i que atorgarà mig punt més al restaurant que l'hagi servit. De l'altra, els concursants tindran dret a canviar una de les notes que hagin posat durant el programa. La resta serà com sempre: tres restaurants, tres parelles de concursants i 3.000 euros de premi.

Programa anterior

Al programa anterior de la Costa Daurada, la puntuació del Marc i l'elecció del plat estrella van acabar per decantar la victòria per a Les Barques de Cambrils. El show culinari va estar marcat per la insistència de les treballadores del Wissler de la Pineda per comprovar la neteja de les cuines rivals. La cuina dels propietaris del Mendebal de Salou, que també regenten l'imperi dels Pollos Maya, també va sorprendre gratament als concursants. Finalment, després del veredicte final van quedar en un segon lloc merescut.

