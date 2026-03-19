El famoso restaurante asiático de Tarragona que se convierte en un buffet libre

El restaurante RedDragon Hotpot, ubicado en el Polígono Industrial Francolí de Tarragona, ha dado un giro total a su modelo de negocio y se ha convertido en un buffet libre, según ha informado La Ciutat. El establecimiento, conocido por su propuesta de cocina asiática, inicia así una nueva etapa.

El local se ha hecho un hueco en la ciudad gracias a su formato de ‘hotpot’, un sistema en el que los propios clientes eligen los ingredientes y los cocinan en la mesa. Ahora, este concepto se mantiene, pero con una importante novedad, ya que los comensales podrán pedir todo lo que quieran por un precio cerrado.

El nuevo modelo ya se ha empezado a aplicar desde este pasado martes en fase de apertura anticipada, mientras que la inauguración oficial está prevista para el próximo 25 de marzo. Con este cambio, el restaurante busca atraer a un público más amplio y adaptarse a una fórmula cada vez más popular.

En cuanto a los precios, el buffet libre variará según el día y el servicio. De lunes a viernes al mediodía tendrá un coste de 18,80 €, mientras que las cenas entre semana subirán a 24,80 €. Durante los fines de semana y festivos, tanto en comidas como en cenas, el precio será de 26,80 €. Además, el establecimiento ofrece tarifas reducidas para niños en función de su altura, e incluso gratuidad para los más pequeños.

El menú incluirá toda la oferta habitual del restaurante: carnes prémium, marisco, pescado, verduras, caldos, salsas y también los postres. Las bebidas, sin embargo, se seguirán cobrando aparte, tal y como han detallado desde el propio local a través de sus redes sociales.

Como es habitual en este tipo de establecimientos, el restaurante ha incorporado una condición para evitar el desperdicio de comida y se aplicará un suplemento a aquellos clientes que pidan más de lo que puedan consumir.