El pueblo de Tarragona con uno de los mejores mercados medievales: solo se celebra en estas fechas

Un pueblo de Tarragona volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios medievales este mes de abril. Montblanc celebrará una nueva edición de su conocida Semana Medieval, una fiesta que cada año transforma las calles del municipio en un auténtico viaje al pasado y que incluye uno de los mercados medievales más destacados del país.

La celebración alcanzará este año su 39ª edición y comenzará el próximo 17 de abril con una programación que durante diez días llenará el municipio de actividades, espectáculos y recreaciones históricas. La organización ha anunciado que la edición de este año pondrá especial protagonismo en los dragones y la danza, además de incorporar hasta siete novedades dentro del programa.

Uno de los momentos simbólicos llegará el 14 de abril con el tradicional corte de la primera rosa de Cataluña en el Portal de Sant Jordi, un acto que sirve como antesala de la inauguración oficial. Esta tendrá lugar el viernes 17 con la entrega de la flor a cargo de la periodista Maria Xinxó y continuará por la noche con el espectáculo “Dracum Nocte i els quatre elements”, una videoproyección con efectos especiales y nuevas historias fantásticas sobre dragones.

A partir del 18 de abril abrirá el esperado mercado medieval, uno de los grandes atractivos del evento. Las calles del casco histórico acogerán paradas de artesanía, mercados de vinos y cava, muestras de oficios antiguos y escuelas caballerescas, además de nuevas actuaciones de pequeño formato pensadas para dinamizar los rincones del pueblo.

Entre las novedades de este año destaca la recuperación de los ajedreces gigantes, que volverán a celebrarse el 25 de abril en la Muralla de Santa Tecla después de 25 años. También se estrenará la Nit d’Ofrena, un acto en el que los vecinos llevarán regalos a los reyes en sustitución del tradicional banquete medieval, así como la Gran Dansa, una actividad participativa para bailar danzas tradicionales.

La programación culminará con algunos de los actos más esperados por el público, como la representación de la leyenda de Sant Jordi con cientos de figurantes o la Justa d’Honor a caballo en el Baluarte de Santa Anna. La fiesta se despedirá el 26 de abril con la última representación en la iglesia de Santa María, poniendo el broche final a uno de los eventos medievales más populares de Cataluña.