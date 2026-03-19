El jugador del Barça que ha visitado una conocida heladería de Tarragona

El futbolista del FC Barcelona Jules Koundé ha vuelto a dejarse ver por Tarragona. El lateral azulgrana fue visto este pasado domingo en la Part Alta, donde hizo una parada en la conocida heladería Mucca da Latte, un establecimiento habitual tanto para vecinos como visitantes.

La visita no ha pasado desapercibida. De hecho, el propio local compartió el momento a través de su perfil de Instagram, ya que publicó una ‘story’ del jugador junto a un trabajador, acompañado del mensaje: «El domingo tuvimos una visita muy especial».

Imagen de Jules Koundé con un trabajador de la heladería Mucca da Latte.Instagram

No es la primera vez que Koundé elige Tarragona como destino en su tiempo libre. El defensa francés ya ha sido visto en varias ocasiones paseando por la Part Alta y visitando algunos de sus comercios más emblemáticos. En 2023, por ejemplo, pasó por Shiva Music, una tienda especializada en vinilos y artículos de coleccionismo musical.

Más recientemente, a principios de 2025, el jugador visitó la tienda deportiva Sports Catedral, donde dejó constancia de su interés por la moda, una de sus grandes pasiones. Ese mismo día, completó su ruta en el restaurante El Terrat, del chef Moha Quach.