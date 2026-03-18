Luz verde a 147 pisos protegidos en Tarragona tras desbloquearse un solar en el Francolí

El Gobierno ha autorizado la cesión de un solar en la calle Arquebisbe Pont i Gol. Google Maps

El Govern ha dado un paso adelante para ampliar la vivienda asequible en Tarragona con la autorización definitiva de la cesión de un solar situado en la zona del Francolí. El terreno permitirá levantar hasta 147 pisos protegidos, en una actuación que se enmarca en la estrategia para incrementar el parque público de vivienda.

La decisión se formalizó en la última reunión del Consell de Govern, donde el ejecutivo catalán validó el traspaso del suelo para destinarlo a uso residencial protegido. La medida responde al objetivo de movilizar terrenos públicos y acelerar la construcción de nuevas promociones destinadas a alquiler asequible.

El solar, ubicado en el entorno de la calle Arquebisbe Pont i Gol, cuenta con una superficie superior a los 3.000 metros cuadrados. Este espacio pasará a formar parte de la próxima convocatoria de concurso público, mediante la cual se adjudicará la construcción y gestión de las viviendas.

Inicialmente, las previsiones apuntaban a la construcción de 119 pisos, pero los estudios técnicos más recientes han elevado la capacidad hasta un máximo de 147 viviendas. Este incremento refuerza el impacto del proyecto en una zona donde la demanda de vivienda asequible es creciente.

La actuación se integra dentro del plan de la Generalitat para movilizar suelo público, una iniciativa puesta en marcha en 2025 con el objetivo de facilitar nuevas promociones de vivienda protegida en distintos puntos del territorio.

Más allá de este proyecto, Tarragona dispone de otros solares susceptibles de acoger futuras promociones. Entre ellos figuran espacios en Vidal i Barraquer y en la Part Alta, donde también se podrían desarrollar nuevas viviendas protegidas, mientras continúan las políticas de adquisición de pisos mediante derechos de tanteo y retracto.