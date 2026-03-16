La ruta ideal en un pueblo de Tarragona para hacer en Semana Santa: puentes, acueductos y minas

Mont-roig del Camp ofrece una ruta circular de 5 kilómetros por el Barranco de la Mina de les Nines que es ideal para hacer durante esta Semana Santa. En esta ruta los puentes de piedra, los acueductos y las minas abandonadas se mezclan con la naturaleza. El recorrido, de dificultad baja a moderada, es ideal para familias y principiantes.

La ruta comienza cerca del núcleo urbano y asciende suavemente hacia el barranco, con tramos llanos y senderos bien definidos. A lo largo del camino, los visitantes se encuentran con puentes empedrados que cruzan barrancos secos, acueductos de piedra que antiguamente canalizaban el agua y túneles excavados en la roca que formaban parte de las infraestructuras agrícolas de la zona.

La vegetación aporta un atractivo añadido, ya que pinos, encinas y arbustos ribereños crean un microclima fresco, mientras líquenes y musgos cubren las rocas con colores que cambian según la estación. Tras las lluvias, pequeñas cascadas y pozas temporales transforman el paisaje en un escenario visual único.

Quien quiera ampliar la excursión puede seguir la variante hacia la Ermita de la Mare de Déu de la Roca, sumando 2-3 kilómetros y vistas panorámicas. La ruta conecta con redes de senderismo locales, como el GR-92, y permite continuar hacia el río Francolí o los roquedos de l’Areny.

El recorrido combina naturaleza, historia y patrimonio hidráulico. Canales, muros de contención y compuertas, aunque hoy inactivos, recuerdan cómo las comunidades rurales adaptaban el terreno a sus necesidades sin maquinaria moderna.

Llegar a Mont-roig del Camp es sencillo. De hecho, desde Tarragona se tarda media hora y desde Barcelona menos de hora y media. Los accesos están señalizados y el aparcamiento en las afueras permite iniciar la ruta cómodamente, garantizando una excursión poco masificada y perfecta para Semana Santa.