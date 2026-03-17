El vino blanco de un pequeño pueblo de Tarragona gana el oro en un prestigioso concurso mundial

El municipio de Llorenç del Penedès, de menos de 2.500 habitantes, ha vuelto a situarse en el mapa internacional del vino tras el reconocimiento obtenido por su Vi Blanc 1920, galardonado con la medalla de oro en el Catavinum World Wine & Spirits Competition 2026. Este premio, uno de los más destacados del sector, refuerza el prestigio de un producto elaborado íntegramente en esta localidad del Baix Penedès.

El vino premiado es obra de la Agrícola i Secció de Crèdit de Llorenç, una cooperativa con una larga tradición vitivinícola que ha sabido combinar experiencia e innovación. El Vi Blanc 1920 representa el trabajo conjunto de sus socios y socias, que mantienen vivo un modelo de producción arraigado al territorio y basado en la calidad.

Imagen del Vi Blanc 1920.Cedida

El reconocimiento internacional llega en un momento clave para el sector, en el que los vinos de origen local y producción sostenible ganan protagonismo en los mercados globales. Desde la cooperativa destacan que este galardón no solo premia un vino, sino también el esfuerzo colectivo y el trabajo del día a día.