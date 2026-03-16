¿Cuánto cuesta, de media, alquilar un piso en Tarragona?

Alquilar un piso en Tarragona está cada vez más cerca de superar la barrera de los 700 euros mensuales. Según los datos más recientes del Institut Català del Sòl, correspondientes al tercer trimestre del año pasado, el precio medio del alquiler en la ciudad se situaba en 683 euros.

Seis meses después de esos registros, la situación no ha mejorado. Una búsqueda en el portal inmobiliario Idealista muestra que la mayoría de los pisos disponibles actualmente en la ciudad superan ya los 700 euros al mes, y muchos de ellos se ofertan como alquiler de temporada.

La cifra preocupa especialmente entre los jóvenes, ya que coincide con el límite fijado por la Generalitat de Catalunya para poder acceder a las ayudas al alquiler destinadas a menores de 35 años en la demarcación de Tarragona. Estas subvenciones pueden cubrir hasta el 40% del coste mensual, pero solo se conceden si el precio del piso no supera los 700 euros o los 350 euros en el caso de alquilar una habitación.

Los topes varían según el territorio. En las Terres de l'Ebre y en Lleida el límite se sitúa en 600 euros, mientras que en Girona llega a 750. En el área metropolitana de Barcelona, donde los precios son más elevados, el máximo permitido para acceder a estas ayudas alcanza los 950 euros.

Desde el Sindicat de Llogateres aseguran que, tras la regulación de precios aprobada hace dos años, los alquileres han subido un 0,9% en el conjunto de Cataluña, un incremento que se sitúa por debajo de la inflación. El colectivo considera que la medida ha frenado la tendencia de aumento descontrolado de los precios, aunque advierte de un desplazamiento hacia el alquiler de temporada.

A esta situación se suma la caída en el número de viviendas disponibles. La Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona alerta de que las nuevas altas de pisos en el mercado de alquiler ordinario han descendido más de un 58% respecto al año anterior, en un contexto de demanda creciente y una oferta cada vez más limitada.