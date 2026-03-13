El hotel de Reus que dará el salto a 4 estrellas: tendrá gimnasio y un restaurante con vistas

El Hotel Gaudí de Reus cerrará sus puertas para iniciar una profunda reforma que lo convertirá en un establecimiento de cuatro estrellas, según ha informado Reusdigital. El cierre está previsto para el próximo 7 de abril y las obras se alargarán aproximadamente catorce meses.

La remodelación contará con una inversión cercana a los 10 millones de euros y supondrá una transformación integral del edificio. El objetivo es modernizar las instalaciones y atraer a un perfil de clientes diferente, ampliando el tipo de turismo que actualmente se aloja en el establecimiento.

Cuando finalicen los trabajos, previsiblemente en 2027, el hotel contará con 84 habitaciones, tres menos que en la actualidad. La reforma también incluirá actuaciones en la fachada del edificio, que presenta problemas estructurales y ha motivado parte del proyecto de renovación.

Entre las principales novedades destacará la incorporación de un gimnasio en la planta sótano, además de espacios destinados a servicios como lavandería y acceso de mercancías. En la planta principal se mantendrán la recepción y la cafetería, aunque se integrarán mejor ambos espacios.

El establecimiento también apostará por el turismo de negocios con una sala de convenciones en la primera planta, que podrá dividirse en tres espacios diferentes. En esta zona se ofrecerá un servicio de buffet para desayunos, comidas y cenas con cocina a la vista o showcooking.

Una de las novedades más llamativas llegará en la novena planta, donde se habilitará un restaurante brasería abierto al público que conectará con una terraza en la azotea. Este nuevo espacio permitirá disfrutar del skyline de Reus mientras se toma algo, en un rooftop que actualmente se encuentra en desuso.