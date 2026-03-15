La soltera de Tarragona y su polémica cita en First Dates: «Que ahora te hagas la estrecha…»

Una soltera de Tarragona vivió uno de los momentos más tensos de los últimos programas de First Dates. Sania, una enfermera peruana de 45 años residente en la ciudad, acudió, al restaurante del programa presentado en Cuatro por Carlos Sobera, segura de su carácter y asegurando que se sentía plenamente feliz con su vida.

Sin embargo, la atmósfera se enfrió desde el primer momento al conocer a su cita, Adrián, un hombre de 46 años de origen rumano que vive en Barcelona. Su primer gesto marcó claramente el tono de la velada, ya que ella lo saludó con un apretón de manos en vez de los tradicionales dos besos, algo que sorprendió tanto a Adrián como al equipo del programa.

Sania reconoció más tarde que no había sentido ningún tipo de atracción al verlo por primera vez. Según comentó, no existió ese “click” entre ambos, lo que comenzó a generar cierta incomodidad durante los primeros minutos de la conversación.

A lo largo de la cena, las diferencias entre los dos se hicieron cada vez más evidentes. Sania criticó algunas aficiones de su acompañante, como la pesca, ya que ella se considera una persona muy animalista. La charla se volvió aún más cargada cuando pasaron a hablar de relaciones y experiencias amorosas pasadas. Las preguntas y comentarios de Sania generaron varios momentos incómodos, hasta el punto de que casi cualquier tema derivaba en discusión.

El punto más polémico se produjo cuando surgió el tema del sexo dentro de una relación. La reacción de Sania no fue bien recibida por Adrián, quien terminó diciendo una frase que encendió todavía más la tensión: «Que ahora te hagas la estrecha…». Finalmente, la cita concluyó sin acuerdo ni complicidad, y ambos decidieron no repetir el encuentro.