El pueblo de Tarragona donde un antiguo club de alterne se convertirá en un hotel con 16 habitaciones

Imagen del edificio que se convertirá en un hotel con 16 habitaciones en Cunit.Google Maps

Cunit contará próximamente con un nuevo hotel que se instalará en el antiguo club de alterne del municipio, actualmente en proceso de rehabilitación. La transformación busca ofrecer 16 habitaciones y un bar-restaurante, reforzando la limitada oferta de alojamiento de la localidad.

El inmueble, situado a la altura de la C-31, llevaba años abandonado tras el cierre de su actividad anterior. Los promotores locales decidieron mantener la estructura original de dos plantas, ya que los informes técnicos confirmaron que no presenta deficiencias graves que requieran derribo.

El proyecto se enmarca dentro de la necesidad de aumentar las plazas hoteleras de Cunit. Los empresarios apuestan por ofrecer una alternativa durante todo el año, no solo en los meses de mayor afluencia turística.

Durante la temporada estival, se espera que el hotel reciba principalmente a familias que disfruten de las playas de la zona. Sin embargo, los impulsores también planean atraer visitantes en temporada baja, como trabajadores de empresas locales o asistentes a eventos multitudinarios, como el Carnaval o campeonatos de vóley playa.

El nuevo alojamiento supondrá además un impulso económico para el municipio, generando alrededor de una veintena de empleos entre gestión y servicio del bar-restaurante. Desde el Ayuntamiento de Cunit se valora positivamente la iniciativa privada por recuperar un edificio degradado y convertirlo en motor turístico y económico.

Aunque el objetivo es abrir las puertas para el verano de 2027, los promotores advierten que la fecha dependerá del ritmo de los trabajos de rehabilitación y de los trámites administrativos.