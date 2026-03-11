Los 3 destinos de Tarragona entre los más reservados de España para Semana Santa

Plano general de varios turistas paseando por el paseo marítimo de la playa de la Pineda, en Vila-seca.ROGER SEGURA

La costa de Tarragona se consolida como uno de los destinos preferidos por los viajeros españoles para las vacaciones de Semana Santa. Según datos del portal de reservas Atrápalo, varias localidades de la Costa Daurada se sitúan entre las más solicitadas del país para estas fechas, confirmando el fuerte atractivo turístico del litoral tarraconense.

Entre ellas destaca Salou, que concentra el 4,06% de las reservas registradas. Los visitantes que eligen este destino suelen quedarse una media de 2,74 noches y pagan alrededor de 115,95 euros por habitación y noche durante este periodo vacacional.

También sobresale Cambrils, que acumula el 3,45% de las reservas analizadas. En este caso, la estancia media es ligeramente inferior, de 2,65 noches, aunque el precio por noche es más elevado, con una media de 173,85 euros.

Otro de los destinos destacados es La Pineda, en Vila-seca, que alcanza el 2,10% de las reservas. Los viajeros que optan por esta localidad suelen prolongar algo más su escapada, con una estancia media de casi cuatro noches y un precio aproximado de 155,42 euros por habitación.

Dentro de la misma zona, el complejo PortAventura World registra el precio medio más alto por noche durante la Semana Santa. Alojarse en el entorno del parque temático puede alcanzar los 366 euros por habitación, lo que refleja la elevada demanda que genera este atractivo turístico.

A nivel nacional, el ranking de reservas lo lidera Benidorm, aunque los datos del estudio reflejan el fuerte peso del turismo de costa mediterráneo, que concentra cerca del 15% del mercado analizado. Además, los viajeros reservan cada vez con mayor antelación, ya que de media lo hacen entre 50 y 55 días antes para asegurarse disponibilidad y mejores precios.