Tarragona prepara sus calles para el Tour de Francia: más de 10 vías se asfaltarán antes del evento

Tarragona acogió en el 2023 la llegada de una etapa de la Vuelta y se calcula que generó un impacto económico de 325.000 euros.Gerard Martí

El Ayuntamiento de Tarragona avanza obras de asfaltado en diferentes puntos de la ciudad para preparar la llegada del Tour de Francia, que tendrá su segunda etapa con salida desde la ciudad el próximo domingo 5 de julio. La actuación busca garantizar que las calles presenten su mejor aspecto para un evento de proyección internacional, según ha explicado Nacho García, concejal de Territorio.

El presupuesto base de licitación con IVA asciende a 186.828 euros y contempla la intervención en más de una decena de calles, donde se realizarán tareas de rehabilitación del firme, arreglo de laterales y, en algunos casos, la creación de nuevos accesos para mejorar la movilidad.

Estas obras forman parte de los preparativos habituales en los municipios que acogen la prueba ciclista más prestigiosa del mundo. La seguridad y la calidad de las vías son prioridad absoluta para los organizadores, que recibirán en Tarragona a unos doscientos ciclistas participantes.

A diferencia de otras ciudades, como Barcelona, donde la Diputación ha coordinado licitaciones conjuntas para los municipios implicados, en Tarragona cada intervención se gestionará a nivel municipal, aunque la Diputación ofrecerá apoyo logístico y técnico cuando sea necesario, según explican desde la administración supramunicipal.

La visibilidad de Tarragona será excepcional, ya que 190 países retransmitirán la salida de la etapa. La exposición internacional del evento permite proyectar la ciudad como destino turístico y deportivo de primer nivel, generando un impacto mediático muy superior al habitual.

El efecto económico también es relevante: tomando como referencia la salida del Tour en el País Vasco en 2023, se estima que la repercusión puede superar los 100 millones de euros, consolidando la importancia de adecuar el recorrido y garantizar que la ciudad reciba el evento en las mejores condiciones posibles.