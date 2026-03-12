Libertad provisional para el cazador detenido por homicidio imprudente en la zona de la Budellera

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 29 de diciembre a una persona como investigado por una muerte accidental en la zona de la Budellera. Los hechos pasaron el 21 de diciembre cuando la policía autonómica localizó el cadáver de una persona cerca del campo de Nàstic con un tiro en la parte posterior.

En el momento del hallazgo, los Mossos d'Esquadra se hicieron cargo de la investigación, la cual continúa abierta. La víctima se encontraba en una zona donde se practica la caza. A los pocos días, la policía catalana confirmó que se trataba de una muerte accidental. Ocho días después, los Mossos detuvieron al presunto autor, el cual pasó a disposición judicial el pasado 30 de diciembre.

La titular de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Tarragona acordó libertad provisional con privación de tenencia de armas y de sus licencias de armas y caza, además de comparecencias mensuales en el juzgado. La causa está abierta por un delito de homicidio imprudente. El juzgado de guardia se inhibió en la plaza 5 al ser este el órgano competente por la fecha de hechos.

Según ha podido saber Diari Més, el hombre murió mientras recogía lentisco de forma ilegal. De hecho, la Guardia Civil comunicó el viernes el desmantelamiento de una organización que traficaba con lentisco recogido en Tarragona y lo exportaba a Europa. Desde la policía autonómica no han querido relacionar el caso, ya que todavía se encuentra bajo secreto de sumario.

La organización habría blanqueado aproximadamente 32 millones de euros de la exportación de este arbusto en los Países Bajos. La Guardia Civil hizo el pasado 17 de febrero once entradas en 11 viviendas y sedes sociales de las mercantiles implicadas y detuvo a 10 personas en Reus y Mataró.

La benemérita confirmó que investigaban la muerte de un hombre asociado a la organización, el cual sería uno de sus recolectores. Se trataría del hombre encontrado el 21 de diciembre en la Budellera. La extracción del lentisco, por parte de la banda, la hacían de forma masiva y sin autorización en varias áreas naturales de la provincia de Tarragona, algunas de ellas protegidas, como la comarca del Baix Ebre y la Sierra de Llaberia.

La investigación se remonta a finales del 2023, cuando el Seprona hizo una inspección en una nave ubicada en Reus, donde se intervinieron cuatro toneladas de lentisco y se recogió documentación que permitió conocer el modus operandi del grupo.