Blanquean 32 MEUR con el tráfico de lentisco recogido en Tarragona exportándolo a Países Bajos

La Guardia Civil estima que los detenidos el 17 de febrero en Reus y Mataró para traficar con lentisco habrían blanqueado aproximadamente 32 millones de euros de la exportación de este arbusto en los Países Bajos. En el operativo, que finalizó con 10 arrestados, se intervinieron 6.500 kilos de lentisco.

Los detenidos conformaban una organización con conexiones internacionales dedicada a la extracción de este arbusto en áreas naturales de Cataluña para su posterior exportación en los Países Bajos. Hacían uso de un entramado financiero dedicado al blanqueo del beneficio generado. En el operativo se registraron 11 viviendas y sedes sociales de las mercantiles implicadas, donde se localizaron 160.000 euros en efectivo y varios vehículos de alta gama. También se han bloqueado un millón de euros en cuentas controladas por los investigados, así como 22 coches y 23 viviendas.

La investigación se remonta a finales del 2023, cuando el Seprona hizo una inspección en una nave ubicada en Reus, donde se intervinieron cuatro toneladas de lentisco y se recogió documentación que permitió conocer el modus operandi del grupo.

El arbusto era recolectado de forma masiva y sin autorización en varias áreas naturales de la provincia de Tarragona, algunas de ellas protegidas, como la comarca del Baix Ebre y la Sierra de Llaberia.

El material recolectado se transportaba en furgonetas hasta la nave inspeccionada, desde donde se organizaba la exportación en los Países Bajos.

La Guardia Civil ha contado con el apoyo operativo de Europol, especialmente en la transmisión de información con las autoridades neerlandesas, cosa que permitió identificar el destino final de la mercancía. Para la recolección del lentisco, utilizaban pequeños grupos de personas, a menudo en situación de vulnerabilidad.

Se investiga la muerte de un hombre

Por otra parte, se investiga la muerte de un hombre asociado a la organización investigada en diciembre del 2025, cuando recogía lentisco. La policía calcula que aproximadamente unas 250 personas habrían hecho los trabajos de retirada del lentisco para las diferentes mercantiles sin estar dados de alta a la Seguridad Social.

La investigación ha determinado que entre julio del 2020 y diciembre del 2021 habrían recolectado como mínimo 991 toneladas de lentisco, aunque habrían estado haciendo esta actividad como mínimo desde el 2018.

El grupo consiguió establecer un entramado empresarial dedicado a esconder y blanquear el origen de sus beneficios ilegales. Las ganancias obtenidas fueron incorporadas al patrimonio de los implicados, dedicados a obtener bienes muebles e inmuebles con los beneficios.