El hombre encontrado muerto en la Budellera estaría relacionado con una red que traficaba con lentisco

La Guardia Civil ha confirmado que investiga la muerte de un hombre asociado a una organización que traficaba con lentisco recogido en Tarragona y lo exportaba a Europa. Se trataría del cuerpo encontrado el pasado 21 de diciembre cerca del campo del Nàstic en la Budellera.

En el momento del hallazgo, los Mossos d'Esquadra se hicieron cargo de la investigación. La víctima presentaba un tiro por detrás mientras se encontraba en una zona donde se practica la caza. A los pocos días, la policía catalana confirmó que se trataba de una muerte accidental, aunque todavía no había hecho ningún detenido. El hombre murió mientras recogía lentisco.

La organización habría blanqueado aproximadamente 32 millones de euros de la exportación de este arbusto en los Países Bajos. La Guardia Civil hizo el pasado 17 de febrero once entradas en 11 viviendas y suyos sociales de las mercantiles implicadas y detuvo a 10 personas en Reus y Mataró.

Durante los registros se localizaron 160.000 euros en efectivo y varios vehículos de alta gama. También se bloquearon un millón de euros en cuentas controladas por los investigados, así como 22 coches y 23 viviendas.