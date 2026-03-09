La peluquera de Tarragona que peina en la Fashion Week de París

La peluquera tarraconense Jordina Cusidó, propietaria del salón La Saleta, ha vuelto a participar en la escena internacional de la moda al formar parte del equipo de peinados por segundo año consecutivo en la Fashion Week de París. En esta ocasión, formó parte del equipo dirigido por la diseñadora Barbara Rizzi, quien volvió a confiar en ella tras quedar satisfecha con su trabajo el año pasado.

La llamada llegó apenas tres semanas antes del evento, con un giro inesperado, ya que en lugar de Milán, Cusidó y su equipo viajarían a París para repetir la experiencia. “Cuando me dijeron que podía ir a París, después de haber hecho un buen trabajo el año pasado, no lo dudé ni un segundo”, asegura la profesional.

Además, esta edición tuvo un valor añadido, ya que, por primera vez, Jordina pudo asistir acompañada de dos miembros de su equipo, lo que permitió vivir la experiencia de forma colectiva y reforzó la proyección del salón. “Ver cómo mi equipo disfrutaba y trabajaba en París ha sido lo más especial de esta experiencia”, destaca.

Durante la jornada, el equipo trabajó en el backstage del desfile, preparando los peinados de las modelos. Aunque esta vez había menos modelos y propuestas más sencillas, la experiencia fue igualmente enriquecedora a nivel profesional y humano, consolidando la relación con la firma y el circuito internacional de la moda.

La trayectoria de Jordina Cusidó se ha construido sobre años de experiencia y formación constante, desde su paso por la peluquería Miralls hasta especializaciones en Llongueras Barcelona y colaboraciones en eventos de prestigio. Hace 13 años fundó La Saleta, que hoy cuenta con un equipo de siete profesionales.