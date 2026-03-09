Los 5 puntos de Tarragona donde más ha llovido con la borrasca Regina: hasta 275 litros

Las lluvias asociadas a la borrasca Regina han dejado acumulaciones muy destacadas en varios puntos de la demarcación de Tarragona entre el jueves y el domingo por la mañana. Según los datos del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), las precipitaciones más intensas se han concentrado en el sur de la provincia y en zonas de montaña.

El punto donde más ha llovido ha sido el Parc Natural dels Ports, en el Baix Ebre, donde se han acumulado 275 litros por metro cuadrado durante el episodio. Este registro lo sitúa también como el lugar de Cataluña con mayor acumulación de lluvia durante el paso de la borrasca.

Tras este punto, las mayores precipitaciones se han registrado en Tivissa (Ribera d’Ebre) con 145,7 litros, Prades (Baix Camp) con 133,1 litros, Mas de Barberans (Montsià) con 127,1 litros y Ulldecona – Els Valentins (Montsià) con 124,9 litros.

El episodio de lluvias ha afectado especialmente a las comarcas del sur de Tarragona y a las zonas más elevadas, donde las precipitaciones han sido persistentes durante varios días. Tras el paso de la borrasca Regina, las previsiones meteorológicas apuntan ahora a una mejora del tiempo y a varios días de mayor estabilidad.