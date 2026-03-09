La diferencia entre el barrio más rico y el más humilde de Tarragona supera los 5.000 euros al mes

Tarragona es una ciudad de contrastes económicos evidentes y el último Informe Social 2025 del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat lo deja claro. Entre los barrios de Llevant y los de Ponent hay una brecha que supera los 5.000 euros mensuales, ya que mientras que en la zona de Els Músics las familias superan los 6.500 euros de ingresos por hogar, en Campclar apenas llegan a 1.595 euros.

Esta diferencia se refleja también en la capacidad de afrontar el coste de la vida. En otros barrios acomodados como Boscos o la Vall de l’Arrabassada, donde los ingresos rondan los 4.800-5.200 euros mensuales, los hogares pueden cubrir cómodamente sus gastos, que superan los 4.600 euros al mes, y aún les queda margen para ahorrar.

Por el contrario, en Campclar, la Floresta o Bonavista, muchas familias ingresan entre 1.600 y 2.600 euros al mes, pero el coste de la vida se sitúa en torno a los 2.900 euros, lo que genera un desajuste constante y dificulta cubrir las necesidades básicas.

Incluso dentro de un mismo barrio, las desigualdades son evidentes. Por ejemplo, en Sant Pere y Sant Pau, los ingresos junto a la plaza de la Sardana apenas alcanzan los 1.982 euros, mientras que en las zonas cercanas a la universidad superan los 3.200.

En el centro histórico, la Part Alta y la Part Baixa presentan una situación intermedia. Los ingresos medios de estas zonas oscilan entre 2.400 y 2.700 euros, ligeramente por debajo de la media de la ciudad, que se sitúa en 3.326 euros mensuales.

A nivel provincial, Tarragona se encuentra por debajo de la media catalana. La renta media de los hogares en la provincia es de 3.085 euros, frente a los 3.555 de Cataluña, y lejos de los 3.700 de Barcelona. Girona y Lleida también superan la cifra tarraconense, situándose en 3.342 y 3.152 euros respectivamente.