Estas son las gasolineras más baratas de Tarragona mientras los precios se disparan

La patronal de las gasolineras catalanas, Agrucaes, ha manifestado que el conflicto bélico en Oriente Medio está pasando factura a los precios del combustible desde el pasado fin de semana. De hecho, el gasóleo acumula un incremento mínimo de 20 céntimos y la gasolina de 16 céntimos en apenas cinco días.

En la ciudad de Tarragona, la gasolina sin plomo 95 más económica se encuentra en TAMOIL, ubicada en la autovía AP-01 km. 0,450, a 1,424 €/litro, seguida de BALLENOIL en la calle Francolí, 75, a 1,429 €/litro. Más arriba en la lista se sitúan SHELL en la A-1 Tarragona-Salou km. 3 (1,449 €/litro), VILALTA en la calle Muelle Castilla s/n (1,599 €/litro) y CARREFOUR en la autovía de Reus km. 4 (1,619 €/litro).

Para quienes repostan gasóleo A, BALLENOIL en calle Francolí 75 sigue siendo la opción más barata, a 1,399 €/litro. Le siguen SHELL (1,439 €/litro), BP Tarragona City en Ctra. Vella de Valencia, 5 (1,575 €/litro), CONFORT AUTO en la calle del Coure, 7 (1,578 €/litro) y CEPSA en la N-340 km. 1168 (1,599 €/litro).

Si hablamos de gasolina sin plomo 98, TAMOIL vuelve a encabezar la clasificación, a 1,537 €/litro, seguida de SHELL (1,609 €/litro), BIONET en el polígono industrial Riu-Clar, C/ Sofre, 3 (1,620 €/litro), CARREFOUR (1,769 €/litro) y BP Tarragona City (1,775 €/litro).

En cuanto al gasóleo A+, BALLENOIL mantiene el primer puesto a 1,419 €/litro. Le siguen SHELL (1,519 €/litro), CARREFOUR (1,639 €/litro), CEPSA (1,649 €/litro) y BP Tarragona City (1,675 €/litro). La diferencia de precios entre estaciones puede representar un ahorro de hasta un 19 % por repostaje, según la OCU.

En definitiva, mientras los precios se comienzan a disparar en Tarragona, aprovechar las estaciones con tarifas más bajas como TAMOIL, BALLENOIL, SHELL, VILALTA, CARREFOUR o CEPSA permite planificar los repostajes y reducir gastos porque, según las previsiones de la OCU, los precios de la gasolina y del gasóleo seguirán subiendo.