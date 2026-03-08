Los 3 barrios más humildes de Tarragona: ingresos que no llegan a los 1.600 euros al mes por hogar

Los datos del Informe Social 2025 de la Generalitat dibujan un mapa económico con fuertes contrastes dentro de Tarragona. En la parte baja de la clasificación aparecen Campclar, la Floresta y Bonavista, tres barrios donde las rentas familiares se sitúan entre las más bajas del municipio y muy por debajo de la media de la ciudad.

El caso más extremo es Campclar, considerado el punto con menor capacidad económica de Tarragona. En algunos bloques situados entre las calles Riu Ter, Riu Llobregat y Riu Brugent, los ingresos medios por hogar apenas alcanzan los 1.595 euros mensuales, una cifra que refleja las dificultades económicas que afrontan muchas familias del barrio.

La situación también es compleja en otros barrios de Ponent, como la Floresta y Bonavista, donde las rentas se sitúan generalmente entre 2.100 y 2.600 euros al mes. Sin embargo, el coste de la vida en estas zonas se aproxima o incluso supera los 2.900 euros mensuales, lo que provoca un desajuste que condiciona la economía de muchos hogares.

Las desigualdades económicas también se perciben dentro de un mismo barrio. En Sant Pere i Sant Pau, por ejemplo, la renta media en el entorno de la plaza de la Sardana se sitúa en torno a 1.982 euros, una cifra insuficiente para cubrir el coste de la vida, que ronda los 2.600 euros mensuales. En cambio, en la zona próxima a la Universidad, los ingresos ascienden hasta los 3.200 o 3.400 euros.

La situación también se deja notar en el centro de la ciudad. En barrios como la Part Baixa y la Part Alta, las rentas familiares se sitúan por debajo de la media municipal, con ingresos que suelen oscilar entre 2.400 y 2.700 euros al mes, mientras que el coste de la vida se mueve entre 2.500 y 3.100 euros, lo que en muchos casos implica gastar más de lo que se ingresa.

El contraste es evidente si se compara con algunas zonas de Llevant, donde se registran las rentas más altas de Tarragona. Barrios como Els Músics, Boscos o la Vall de l’Arrabassada superan con claridad la media de la ciudad, con ingresos que en algunos casos sobrepasan los 6.500 euros mensuales por hogar, reflejando así la fuerte brecha económica que existe entre distintos puntos del municipio.