Los Mossos confirman que el hombre encontrado muerto cerca del campo del Nàstic es accidental

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han confirmado que el hombre encontrado muerto el pasado 21 de diciembre cerca del campo del Nàstic fue accidental. La policía autonómica continúa coa n linvestigación abierta a la espera de poder hacer alguna detención relacionada con el caso. El cuerpo fue localizado cerca de una zona de caza.

La víctima recibió un tiro por detrás mientras se encontraba en una zona donde se practica la caza. El caso lo asumió la División de Investigación Criminal (DIC) y declaró secreto de sumario. De momento, lo único que se puede confirmar es que la muerte fue accidental, una hipotesis con la que ya se trabajaba desde un inicio. Los Mossos d'Esquadra prevén hacer alguna detención próximamente.