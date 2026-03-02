Este es el barrio más rico de Tarragona: la renta media supera los 6.500 euros al mes

La zona de Els Músics, en la ciudad de Tarragona, es el barrio con la renta media más alta del municipio. Según el Informe Social 2025 elaborado por la Generalitat, los hogares de este entorno superan los 6.500 euros mensuales de ingresos, una cifra que lo sitúa en la primera posición del ranking local.

El dato coloca a este barrio residencial muy por encima de la media de la ciudad, que se sitúa en torno a los 3.326 euros al mes por hogar. En términos prácticos, las familias de esta zona ingresan el doble que el promedio tarraconense.

Se trata de un área consolidada de Llevant, caracterizada por viviendas unifamiliares, menor densidad y un perfil socioeconómico alto. El coste de la vida en la zona es elevado y supera los 4.600 euros mensuales, pero la diferencia entre ingresos y gastos permite mantener un margen económico amplio.

Otras áreas cercanas, como Boscos o la Vall de l’Arrabassada, también presentan rentas medias altas, aunque por debajo de Els Músics. Son barrios con características similares, donde el precio de la vivienda y los servicios se sitúa entre los más elevados del municipio.

El informe también refleja que, en el conjunto de la provincia, la renta media mensual por hogar es inferior a la de la capital, lo que refuerza el papel de Tarragona ciudad como uno de los polos económicos del territorio.

La fotografía económica dibuja así un mapa urbano con fuertes contrastes internos. En lo más alto de esa clasificación se encuentra Els Músics, que encabeza la estadística como el barrio con mayor capacidad económica de la ciudad según los datos oficiales.