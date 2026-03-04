Las gasolineras más baratas en Tarragona para repostar este miércoles: dónde llenar el depósito

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que el precio de la gasolina y del gasóleo podría subir de 8 a 10 céntimos por litro en las próximas semanas por las subidas del petróleo Brent previas al conflicto con Irán y cree que el impacto podría tardar hasta dos semanas en producirse.

En la ciudad de Tarragona, la gasolina sin plomo 95 más económica se encuentra en la estación TAMOIL de la autovía AP-01 km. 0,450, con un precio de 1,357 €/litro, seguida por BALLENOIL en la calle Francolí, 75, a 1,369 €/litro. Más arriba en la lista se sitúan SHELL en la autovía A-1 Tarragona-Salou km. 3 (1,429 €/litro), EXOIL en la calle del Coure en Torreforta, 9 (1,489 €/litro) y OIL PRIX en la calle Eix Transversal s/n, a 1,556 €/litro.

En cuanto al gasóleo A, la opción más económica también se encuentra en BALLENOIL, calle Francolí, 75, con un precio de 1,289 €/litro. Le sigue TAMOIL en la AP-01 km. 0,450 (1,324 €/litro), SHELL en la autovía A-1 km. 3 (1,419 €/litro), EXOIL en Torreforta (1,477 €/litro) y BENZOIL en la calle B-PP9, 2 (1,479 €/litro), ofreciendo así una clara referencia para quienes buscan ahorrar en combustible.

Para los conductores que utilizan gasolina sin plomo 98, TAMOIL sigue liderando la clasificación con 1,497 €/litro, seguido de SHELL en la A-1 Tarragona-Salou (1,589 €/litro), BIONET en el polígono industrial Riu-Clar (1,62 €/litro), REPSOL en la calle Torres Jordi (1,735 €/litro) y CARREFOUR en la autovía de Reus km. 4 (1,739 €/litro).

Si se busca gasóleo A+, BALLENOIL vuelve a encabezar la lista (1,299 €/litro), seguida de SHELL en la A-1 km. 3 (1,499 €/litro), CARREFOUR en la autovía de Reus km. 4 (1,559 €/litro), REPSOL en Torres Jordi (1,599 €/litro) y CEPSA en la N-340 km. 1168 (1,609 €/litro). La diferencia de precios entre las gasolineras puede suponer un ahorro de hasta un 19 % por repostaje, según la OCU.

En definitiva, mientras los precios se mantienen relativamente estables en Tarragona, aprovechar las gasolineras con precios más bajos como TAMOIL, BALLENOIL, SHELL, EXOIL, OIL PRIX o BENZOIL permite a los conductores planificar sus repostajes y reducir gastos, incluso antes de que los incrementos previstos se hagan efectivos en toda España.