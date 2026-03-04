Los 21 destinos a los que podrás volar desde Reus en 2026: Reino Unido, Irlanda, Alemania o España

Dos pasajeros en el aeropuerto de Reus durante el inicio de temporada.Gerard Marti Roig

El Aeropuerto de Reus ha arrancado la temporada 2026 con una oferta que supera la veintena de destinos internacionales y consolida su recuperación tras la pandemia. En total, serán 21 rutas activas que conectarán la Costa Daurada con seis países europeos y un único destino nacional.

El Reino Unido vuelve a ser el gran mercado del aeropuerto, con conexiones a Londres-Gatwick, Londres-Stansted, Londres-Luton, Londres-Southend, Bristol, Newcastle, Manchester, Birmingham, Leeds-Bradford, East Midlands, Liverpool, Cardiff, Aberdeen, Belfast, Edimburgo y Glasgow. Irlanda contará con enlace directo con Dublín, Shannon y Cork.

Por otro lado, Alemania mantendrá la conexión con Düsseldorf-Weeze, mientras que Bélgica seguirá conectada mediante vuelos a Bruselas-Charleroi, donde se podrá viajar con Ryanair. En el caso de los Países Bajos, el aeropuerto ofrecerá vuelos a Eindhoven. Francia, por su parte, estará representada por la conexión con París.

El único destino nacional regular será Palma de Mallorca, operado por Air Nostrum entre junio y septiembre con dos frecuencias semanales. Además, la aerolínea permite enlazar con Ibiza y Menorca mediante escala, ampliando así las opciones hacia Baleares.