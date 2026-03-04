Viral
Los 21 destinos a los que podrás volar desde Reus en 2026: Reino Unido, Irlanda, Alemania o España
París, Londres, Dublín, Eindhoven, Bruselas, Düsseldorf o Glasgow operarán desde Reus esta temporada
El Aeropuerto de Reus ha arrancado la temporada 2026 con una oferta que supera la veintena de destinos internacionales y consolida su recuperación tras la pandemia. En total, serán 21 rutas activas que conectarán la Costa Daurada con seis países europeos y un único destino nacional.
El Reino Unido vuelve a ser el gran mercado del aeropuerto, con conexiones a Londres-Gatwick, Londres-Stansted, Londres-Luton, Londres-Southend, Bristol, Newcastle, Manchester, Birmingham, Leeds-Bradford, East Midlands, Liverpool, Cardiff, Aberdeen, Belfast, Edimburgo y Glasgow. Irlanda contará con enlace directo con Dublín, Shannon y Cork.
Daniel Cabezas Ramírez
Por otro lado, Alemania mantendrá la conexión con Düsseldorf-Weeze, mientras que Bélgica seguirá conectada mediante vuelos a Bruselas-Charleroi, donde se podrá viajar con Ryanair. En el caso de los Países Bajos, el aeropuerto ofrecerá vuelos a Eindhoven. Francia, por su parte, estará representada por la conexión con París.
El único destino nacional regular será Palma de Mallorca, operado por Air Nostrum entre junio y septiembre con dos frecuencias semanales. Además, la aerolínea permite enlazar con Ibiza y Menorca mediante escala, ampliando así las opciones hacia Baleares.