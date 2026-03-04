La estudiante de Tarragona, número 1 del MIR, se defiende: «Por ser mujer y extranjera dicen esto»

Bianca Ciobanu, estudiante de la Universitat Rovira i Virgili y número 1 del MIR 2026, ha respondido públicamente a los rumores que cuestionan su histórico resultado. En declaraciones a 3Cat, la joven ha asegurado: «Por ser la número 1, mujer y extranjera dicen esto, pero mi examen es totalmente transparente».

La polémica se ha desatado después de que hayan trascendido testimonios que han apuntado a supuestas irregularidades durante el examen, como el uso de móviles o la ausencia de inhibidores de frecuencia en algunas sedes. En ese contexto, la Asociación MIR España ha solicitado una auditoría al Ministerio de Sanidad para esclarecer lo ocurrido en la convocatoria 2026.

Ciobanu, que ha obtenido una puntuación récord de 188 sobre 200, ha defendido que su resultado es fruto de una preparación «intensa y constante». Reconoce que su expediente académico —inferior a 6,5— no era de los más altos, pero subraya que la carrera y el MIR son procesos distintos. «La estrategia y la disciplina marcan la diferencia», ha explicado.

El debate ha crecido también porque los cuatro primeros clasificados presentan expedientes por debajo de la media habitual en anteriores convocatorias, lo que ha alimentado sospechas en redes sociales. Desde la asociación convocante insisten en que no pretenden señalar a ningún aspirante en concreto, sino garantizar la igualdad de oportunidades y la transparencia del sistema.

Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad ha defendido la normalidad del proceso y ha destacado que el 99,19% de los aspirantes ha superado las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada, con más de 30.000 aprobados. Sin embargo, las más de 5.000 reclamaciones registradas por errores en el baremo académico han contribuido a mantener viva la controversia.

En medio del ruido, Ciobanu asegura sentirse «tranquila» y centrada en elegir especialidad. Aunque inicialmente pensaba en Endocrinología, ahora valora Medicina de Familia o Dermatología. «No he copiado, señores, no he copiado», insiste.