Adiós a un restaurante histórico de Reus tras 47 años: «Algunos clientes se han puesto a llorar»

Fotografía del Mesón del Roser de Reus con su responsable y cocinero, Joan Musté, que se jubila este sábado.

Reus dice adiós a uno de sus establecimientos más emblemáticos. El Mesón del Roser, situado en el número 23 del carrer del Roser, cerrará definitivamente este sábado, 28 de febrero, tras 47 años de trayectoria. Su propietario y alma del negocio, Joan Musté, de 73 años, se jubila y pone fin a casi medio siglo dedicado a los fogones.

Desde 1979, el restaurante se convirtió en un referente de los esmorzars de forquilla en la capital del Baix Camp. En un local de dimensiones reducidas, detrás de la iglesia de la Sang, generaciones de clientes encontraron desayunos contundentes y menús diarios de cocina casera a precios populares. “No pretendíamos inventar nada, solo hacer buena comida”, resume Musté.

Muchos clientes acudían a diario, hasta el punto de que el propio cocinero habla de una familia creada alrededor de las mesas. “Algunos cuando les he dicho que cerrábamos se han puesto a llorar”, admite. Entre las historias que deja el establecimiento hay una especialmente simbólica: la de un cliente fiel que siempre pedía el café en la misma taza marrón, reservada exclusivamente para él, y que se la llevará como recuerdo cuando el local cierre.

Entre los platos más celebrados han estado las habas a la catalana, la escudella, el bacalao —que Musté elige como su favorito para “comer como un rey”— o los pulpos con cebolla y tomate. Recetas tradicionales que podían disfrutarse tanto a primera hora de la mañana como al mediodía y que consolidaron una clientela habitual durante décadas.