La ingeniera de Tarragona que diseña para la NASA los menús para los astronautas que viajen a Marte

La ingeniera tarraconense María Jesús Puerta afronta un nuevo reto de la NASA, diseñar menús para astronautas que viajarán a Marte. Tras ganar el concurso lunar para crear sistemas de reciclaje de residuos y regolita en la Luna, Puerta ha decidido aceptar esta nueva oportunidad en el programa Mars to Table (De Marte a la mesa), que busca soluciones alimentarias para misiones humanas de larga duración al planeta rojo.

En el marco del Talent Arena, el salón profesional paralelo al Mobile World Congress en Barcelona, Puerta explicó que la NASA planea un menú para 14 astronautas y que su objetivo es presentar una propuesta innovadora este verano. Aunque el reto es complejo, la ingeniera se muestra confiada en que su experiencia previa le permitirá desarrollar ideas significativas, todavía sin revelar detalles de su proyecto.

Puerta, ingeniera de minas, asegura que existe un nexo entre ingeniería y alimentación espacial. Su experiencia con el proyecto lunar le proporcionó conocimientos clave que ahora aplica en la creación de menús, combinando su formación técnica con soluciones prácticas y sostenibles para misiones espaciales.

En el concurso lunar, Puerta diseñó desde su casa un “gemelo digital” con inteligencia artificial que transformaba residuos sólidos y regolita lunar en metales, plásticos, combustibles y hormigón. Su innovación le permitió coronarse ganadora de la primera fase en 2025, aunque no pudo recibir el premio monetario por cuestiones de nacionalidad.

La ingeniera reconoce el potencial de la inteligencia artificial como herramienta para proyectos espaciales, siempre que exista un control humano adecuado. Destaca la necesidad de establecer normas y “guardarraíles” para evitar riesgos futuros y asegura que la IA puede elevar sus capacidades sin convertirse en una amenaza, siempre que se use de manera responsable.

Para Puerta, la experiencia lunar fue solo el inicio. El reto de Marte representa un nuevo desafío que combina innovación, ingeniería y sostenibilidad, y consolida su trayectoria como una de las ingenieras españolas más prometedoras en la colaboración con la NASA y la exploración espacial.