Ni usó gafas con IA ni fue al baño: la estudiante de Tarragona, número 1 del MIR, desmiente rumores

La estudiante Bianca Ciobanu ha conseguido la primera posición en el MIR 2026 con una puntuación récord de 188 sobre 200. Actualmente cursa sus estudios en la Universitat Rovira i Virgili, en Reus, y ha salido al paso de los comentarios que cuestionaban su resultado, asegurando que su puntuación es totalmente legítima y que no ha hecho uso de dispositivos de inteligencia artificial ni ha faltado durante el examen.

Ciobanu explica que su preparación para el MIR ha sido intensa y constante. Reconoce que sus primeros años universitarios no fueron fáciles, pero asegura que la carrera y el MIR son etapas distintas, y que la constancia y la estrategia han sido clave para alcanzar el primer puesto. Inicialmente pensaba especializarse en Endocrinología, aunque ahora baraja Medicina de Familia o Dermatología.

La Asociación MIR España ha solicitado al Ministerio de Sanidad una auditoría del examen 2026. Según la organización, el examen se realizó “en un completo caos”, ya que faltaban vocales en varias sedes, no se instalaron inhibidores de frecuencia y algunos aspirantes pudieron usar móviles o internet.

El presidente de la asociación, Jesús Arzúa Moya, subraya que no buscan señalar a nadie en particular, pero varios testimonios apuntan a posibles casos de copia, falta de supervisión y el uso de herramientas de inteligencia artificial. Además, recuerda que desde 2025 se han producido situaciones inusuales, con aspirantes que alcanzaron puestos destacados pese a tener expedientes académicos bajos.

En 2026, los cuatro primeros colocados presentan expedientes por debajo de la media habitual, y la número uno, Ciobanu, con un expediente inferior a 6,5, ha generado interés y debate. A estos problemas se suman incidencias técnicas en la inscripción, retrasos en plazos, dimisiones del comité de expertos y más de 5.000 reclamaciones por errores en el baremo académico, que dieron lugar a entre 1.000 y 1.500 recursos.

La Asociación MIR insiste en la necesidad de auditorías que garanticen la transparencia del proceso y la igualdad de oportunidades entre todos los aspirantes. A pesar de la polémica, el Ministerio de Sanidad ha informado que el 99,19% de los aspirantes superó las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada, lo que supone un total de 30.170 estudiantes.