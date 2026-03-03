La ingeniera tarraconense, María Jesús Puerta, participa en otro reto de la NASA

Publicado por Efe/ Redacció Creado: Actualizado:

La ingeniera tarraconense María Jesús Puerta, que sigue «en ebullición» después de ganar un concurso de la NASA para seleccionar diseños de reciclaje en la Luna, participará en otro reto de la agencia norteamericana para diseñar «menús para astronautas» que viajen a Marte.

Puerta explica en una entrevista con EFE en el Talent Arena, el salón paralelo al Mobile World Congress (MWC) para profesionales digitales que se celebra en el recinto de Fira de Barcelona en Montjuïc, que la competición Mars to table (De Marte a la mesa, en castellano) anima los participantes a diseñar sistemas alimentarios para misiones humanas de larga duración en este planeta.

Así, la NASA «está pensando en hacer un menú para los 14 astronautas» y, como Puerta «siempre está en ebullición y haciendo cosas», ha decidido aceptar el reto: «Eso se presenta en verano y espero hacer alguna cosa grande».

La ingeniera de minas, que vive en Tarragona, reconoce que la gente «puede preguntarse qué tiene que ver este reto con la ingeniería», pero ella asegura que hay un «nexo de unión» entre los dos mundos y que ella lo posee, sobre todo por el «conocimiento» que adquirió durante el anterior proyecto de la NASA.

Puerta diseñó desde su casa un gemelo digital con inteligencia artificial (IA) para reciclar los residuos sólidos y la regolita de la Luna y los transformó en metales, plásticos, combustibles y hormigón lunar, invención con que se coronó ganadora en junio del 2025 de la primera fase del reto de la NASA.

«La Luna es como una parada antes de llegar a Marte», sonríe Puerta, que, para este nuevo reto marciano, no busca ganar «porque el listón está muy alto», pero sí elaborar su idea -todavía sin revelar- sola, «desde casa», y posicionarla entre las principales iniciativas.

«Se ha acabado la Luna»

En el reto para el reciclaje en la Luna, sólo podían cobrar el premio los ciudadanos o residentes legales en los Estados Unidos, por lo que Puerta no pudo percibir el dinero; además, los ganadores de la primera ronda sólo podían pasar a la segunda si tenían esta nacionalidad.

Puerta podía salvar este escollo si formaba equipo con socios americanos, aunque no lo podría liderar: «No me gustaba la idea de hacer contratos privados, abogados y todo eso, no era mi propósito», detalla la ingeniera catalana, que decidió dar por «acabada» la experiencia en la Luna y apuntar hacia otros proyectos, como el de Marte o uno relacionado con la detección precoz del cáncer.

IA , un «potencial» mientras «se tenga el control»

Lleva, que se ha formado en IA, ha utilizado esta tecnología para elaborar su gemelo digital en el reto lunático y reconoce que forma parte de su día a día, de manera que no la ve como una amenaza.

«A día de hoy la veo como un potencial, una manera de elevarme: no hubiera pensado nunca en hacer proyectos en la Luna o Marte», celebra.

Ahora bien, Puerta cree que no existirá riesgo mientras la humanidad «tenga el control» de la IA: «Eso va muy rápido y nos dicen que tendremos una inteligencia que pensará por sí sola y quizás se escapará de nuestras manos».

Por eso, defiende la necesidad de establecer normas relativas a la IA, como «guardaraíles» para evitar problemas futuros.

«Yo puedo ver si alguna cosa es una amenaza porque tengo cierto conocimiento, pero hay gente vulnerable a quien quizás se la puede engañar fácilmente con voces falsas o suplantación de personas», advierte Puerta.