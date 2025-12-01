La ingeniera de Tarragona a la que la NASA le negó un millón de dólares por no ser de Estados Unidos

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

María Jesús Puerta Angulo, ingeniera de minas y especialista en sostenibilidad de Tarragona, ganó el Lunar Recycle Challenge de la NASA con su proyecto Esperanza. Este innovador sistema de reciclaje lunar, basado en inteligencia artificial, fue elegido entre más de 1.200 propuestas de todo el mundo.

Sin embargo, a pesar de su victoria, la ingeniera no recibió el premio de un millón de dólares debido a una condición en las bases del concurso. La NASA, que organizaba el desafío como parte de su misión Artemis, había estipulado que solo los equipos liderados por estadounidenses podrían optar al premio monetario.

Esperanza, el nombre de su proyecto, es un gemelo digital desarrollado con inteligencia artificial que permite predecir los sistemas más eficientes para reciclar los residuos lunares, una de las principales preocupaciones de la NASA para las misiones Artemis. Este sistema no solo tiene el potencial de transformar los residuos en materiales útiles como metales, plásticos y hormigón, sino que también podría evitar gastos millonarios de transporte de desechos desde la Luna a la Tierra.

El nombre Esperanza no es casual. De hecho, no es el primer proyecto con este nombre que ha creado María Jesús. El primero se dedicaba a la detección precoz del cáncer de mama, una enfermedad que ella misma vive. «Mediante también la inteligencia artificial podía analizar una fotografía de una biopsia e interpretar si contiene células malignas», explica.