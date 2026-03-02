La futura biblioteca de Tarragona ya tiene ubicación definitiva: tendrá 3 plantas y ocupará 10.000 m²

El Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Tarragona y la Generalitat de Catalunya han acordado la ubicación definitiva de la nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado en Tarragona. El equipamiento ocupará el espacio central del edificio principal de la Tabacalera, en las antiguas zonas noble y de secadero, con una superficie de aproximadamente 10.000 metros cuadrados.

La biblioteca se distribuirá en tres plantas y su diseño ha atendido a criterios técnicos, de uso y de accesibilidad. Se ubicará junto a las instalaciones del Conservatorio, transformando la antigua Tabacalera en un complejo integral dedicado a la cultura y las artes en el corazón de la ciudad.

Una vez el Ayuntamiento de Tarragona haga efectiva la cesión de la finca al Ministerio de Cultura, este se encargará de la redacción del proyecto, las obras de reforma integral y la dotación del equipamiento, con un presupuesto mínimo previsto de 20 millones de euros. La gestión operativa estará transferida a la Generalitat de Catalunya.

La actual sede de la Biblioteca Pública del Estado, ubicada en la calle Fortuny con 2.641 metros cuadrados, será sustituida por la nueva instalación, que cuadruplica su espacio. Las nuevas instalaciones ofrecerán más superficie de uso bibliotecario, mayores depósitos, espacios polivalentes y servicios dirigidos a jóvenes, actividades formativas e información ciudadana.

Tras la mudanza, el Ministerio de Cultura cederá la sede de la calle Fortuny al Ayuntamiento de Tarragona para que se convierta en biblioteca municipal.