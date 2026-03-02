Este es el barrio más humilde de Tarragona: la renta media no llega a los 1.600 euros al mes

El barrio de Campclar es el caso más extremo, con casas donde el déficit puede llegar al millar de euros mensuales.Cedida

El mapa económico de Tarragona dibuja un fuerte contraste entre barrios. Según el Informe Social 2025 de la Generalitat, el punto más vulnerable de la ciudad se encuentra en Campclar, donde en algunos bloques los ingresos medios por hogar no superan los 1.600 euros mensuales, la cifra más baja del municipio.

De hecho, el barrio de Campclar es el caso más extremo, con casas donde el déficit puede llegar al millar de euros mensuales. Concretamente, en los bloques que quedan entre las calles Riu Ter, Riu Llobregat y Riu Brugent, los ingresos son de 1.595 euros al mes.

El contraste con otras zonas de la ciudad es notable. En barrios de Llevant como Els Músics, las rentas familiares superan los 6.500 euros al mes, lo que evidencia una brecha que puede alcanzar los 5.000 euros mensuales entre distintos puntos de la misma ciudad.

En el conjunto de Tarragona, la renta media por hogar es de 3.326 euros al mes, una cifra que ya se sitúa por debajo de la media catalana. Sin embargo, la estadística global esconde desigualdades internas profundas, especialmente en los barrios de Ponent.

En Campclar, como en otras zonas vulnerables, el desajuste entre ingresos y gastos condiciona el día a día: alquiler, suministros y alimentación absorben prácticamente todos los recursos disponibles. La falta de margen económico complica el ahorro y aumenta la exposición ante cualquier imprevisto.

El informe confirma así una Tarragona partida en dos realidades: barrios donde el coste de la vida es elevado pero asumible, y otros donde la brecha entre lo que entra y lo que se gasta es estructural. Campclar se convierte, según los datos oficiales, en el símbolo más claro de esa desigualdad.