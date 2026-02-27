El misterioso pueblo de Tarragona que será el protagonista de un videojuego de terror y desapariciones

La Mussara, un pequeño pueblo abandonado de Tarragona, se ha convertido en el protagonista de un videojuego. Loom Studios, un equipo de desarrollo con sede en Barcelona, ha anunciado Myth of Valderite, un videojuego de terror psicológico inspirado en las leyendas y sucesos que han envuelto a La Mussara durante más de un siglo. Según los creadores, su intención no es solo contar una historia, sino hacer sentir al jugador la inquietud y ambigüedad que rodea al lugar real que sirve de base.

La Mussara fue en su día un asentamiento próspero hasta que sucesivos golpes —desde la plaga de filoxera que arruinó sus viñedos hasta el declive demográfico en el siglo XX— acabaron vaciando la localidad. Desde los años 60 permanece deshabitada, con las ruinas de sus casas y la iglesia de Sant Salvador como testigos silenciosos de un pasado olvidado que, sin embargo, sigue viva en relatos escalofriantes y encuentros inexplicables.

Lo que distingue a La Mussara de otros pueblos abandonados son los relatos de fenómenos extraños que circulan desde hace décadas. La «Piedra de La Mussara», por ejemplo, es fuente de historias sobre alteraciones temporales y sensaciones de pérdida de realidad. Otras narraciones hablan de brumas espesas en las que los excursionistas se desorientan e incluso reaparecen en lugares distintos sin explicación aparente.

No todos los relatos son leyendas. En octubre de 1991 la desaparición de Enrique Martínez Ortiz, un hombre de 36 años que se perdió mientras recogía setas junto a amigos, alimentó aún más el aura inquietante del lugar. A pesar de búsquedas intensivas con fuerzas de seguridad y unidades caninas, nunca se encontraron restos ni pistas claras que expliquen su paradero, dejando un caso sin resolver que aún hoy suscita teorías de todo tipo.

Fue precisamente esa mezcla de misterio sin respuesta y folclore local lo que atrajo a Loom Studios a materializar Myth of Valderite. En materiales promocionales y en un video compartido en redes sociales, uno de los creadores explica que el juego busca captar esa sensación de incertidumbre y capturar al jugador en una leyenda con ecos reales, dotándola de una narrativa interactiva que va más allá de contar simples sucesos.

El estudio ha abierto recientemente un playtest en Steam para recibir comentarios de jugadores antes del lanzamiento oficial. «Algunos entrarán en Valderite. Pero, ¿quién conseguirá salir?», desafían los desarrolladores, invitando al público a sumergirse en una recreación digital del enigma que, en la vida real, sigue sin dar respuestas definitivas.