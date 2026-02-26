Adiós al proyecto del Dream Team del Barça en Tarragona tras más de 20 años abandonado

Una retroexcavadora trabajando en la renaturalización de la antigua piscifactoría de la isla de Gaita, en el delta de l'Ebre.ACN

En Tarragona, la antigua piscifactoría impulsada por varios futbolistas del Dream Team del Barça comienza a desaparecer para renaturalizar el entorno del Delta de l’Ebre. Tras más de 20 años de abandono, las instalaciones de hormigón que modificaron profundamente el paisaje dejan paso a un proyecto ambiental que devolverá a la zona su funcionalidad como ecosistema de marismas.

El Departament de Territorio, a través de infraestructures.cat, lidera la actuación con un presupuesto de 843.721,13 euros y un plazo de ejecución de seis meses, financiado con fondos Next Generation. El proyecto incluye la compra de un arrozal adyacente que se incorporará al área restaurada, sumando un total de 15 hectáreas destinadas a recuperar los antiguos humedales y facilitar la implantación de vegetación autóctona.

Las retroexcavadoras y camiones ya han retirado piscinas, laboratorios y viales, y ahora trabajan en el perfilado del terreno siguiendo criterios geomorfológicos y ecológicos. Se habilitan balsas para contener agua dulce, se recupera la capa edáfica y se crean condiciones para proteger especies locales frente a invasoras como la gambusia.

El director del parque natural del Delta de l’Ebre, Francesc Vidal, explica que el objetivo final es lograr un ecosistema funcional y autosuficiente, que recupere la biodiversidad original y facilite la presencia de especies en peligro de extinción como el fartet. Las comunidades vegetales previstas incluyen salicornias y suaedas en primera línea de costa, y Arthrocnemum macrostachyum, Halimione portulacoides y Limonium spp, en cotas superiores.

Aunque el espacio no se abrirá al público general, se mantendrá el acceso de los socios del Club Esportiu de Pesca Imposita, quienes podrán seguir utilizando embarcaciones y aparcamiento en la zona. El proyecto se ha llevado a cabo gracias al acuerdo con el Ayuntamiento de Amposta, titular de los terrenos, que adquirió las instalaciones hace más de quince años tras su abandono.

Para la primera teniente de alcalde, Núria Marco, la actuación es un ejemplo de colaboración entre administraciones y ciudadanía, combinando restauración ambiental y respeto a los usos históricos del espacio. Tras décadas de abandono, lo que un día fueron piscinas y laboratorios del Dream Team se transforma ahora en un nuevo ecosistema natural que devolverá la vida al Delta de l’Ebre.