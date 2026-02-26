Así será el nuevo camino de ronda de Tarragona: se alejará del litoral y tendrá 4,4 metros de ancho

La anchura del camino de ronda de Tarragona se ajustará a los mínimos exigidos por la normativa y se situará en torno a los 4,4 metros.Diputació

El nuevo camino de ronda entre las playas de la Arrabassada y la Savinosa ya tiene vía de desbloqueo. Estado, Ayuntamiento de Tarragona y Diputación han acordado modificar el trazado previsto para alejarlo del litoral en los puntos más sensibles y minimizar así el impacto sobre la flora protegida y los elementos geológicos del entorno.

El principal cambio afectará al tramo inicial, donde se salvará una duna consolidada, y al tramo final, el más próximo a la playa de la Savinosa, que se desplazará hacia el interior. El objetivo es reducir al máximo cualquier afectación sobre el roquedo y el terreno natural, manteniendo el equilibrio entre uso público y preservación ambiental.

El Servicio Provincial de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica considera que la única modificación jurídicamente viable es la vinculada a la nueva disponibilidad de terrenos, por lo que el resto de determinaciones del proyecto aprobado se mantendrán sin cambios.

En cuanto a la anchura del camino, se ajustará a los mínimos exigidos por la normativa, situándose en torno a los 4,4 metros. Esta dimensión permitirá, por ejemplo, el paso de vehículos de emergencia en condiciones de seguridad, garantizando al mismo tiempo el uso compartido por peatones y ciclistas.

La subdelegada del Gobierno en Tarragona, Elisabet Romero, celebró el consenso alcanzado entre las tres administraciones y subrayó que el acuerdo permite defender los valores ambientales sin renunciar a un proyecto considerado estratégico para la ciudad. En la misma línea, la presidenta de la Diputación, Noemí Llauradó, destacó que se trata de la primera intervención que se hará en la finca de la Savinosa en medio siglo.

Por su parte, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, señaló que el nuevo camino de ronda es una actuación muy esperada por la ciudadanía, ya que permitirá mejorar la conexión entre espacios naturales y ponerlos en valor. Con este acuerdo, el proyecto da un paso adelante tras años de debate y ajustes técnicos.