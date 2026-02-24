Una icónica marca elige un pueblo de Tarragona para una acción publicitaria con influencers

Los influencers se hospedan en los Xalets de Prades, un complejo rural situado en plena naturaleza.Instagram

ColaCao ha seleccionado el municipio de Prades para llevar a cabo su nueva campaña publicitaria con influencers. Durante varios días, algunos de los creadores de contenido más conocidos de España participan en el proyecto, grabando vídeos y compartiendo su experiencia con miles de seguidores en redes sociales.

Los influencers se hospedan en los Xalets de Prades, un complejo rural situado en plena naturaleza del Parque Natural de las Montañas de Prades. Aunque el alojamiento es famoso por sus cabañas en los árboles, en esta ocasión los creadores se han instalado en otras casas igualmente acogedoras, que ofrecen vistas espectaculares y todas las comodidades necesarias para disfrutar de la experiencia.

Durante la primera jornada, los influencers han participado en actividades de paintball en Prades Aventura, un espacio de ocio sostenible que combina adrenalina y naturaleza. Equipados con la protección correspondiente, han participado en misiones temáticas en un escenario inspirado en el lejano Oeste, mientras grababan contenido para sus redes sociales y compartían su experiencia con sus seguidores.

Entre los influencers se encuentran Carla Flila, Leto, Carliyo el Nervio, Fabiana Sevillano, Manu Rivas, Andrea Mengual, Juan Pérez, Pablo Vera, Natalia Palacios o Lucía de la Puerta. Su presencia permite a ColaCao generar un alcance masivo, posicionando la campaña en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube.