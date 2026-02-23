La gran transformación del entorno del Port de Tarragona, en la recta final: 11.500 m² de zonas verdes

El Parc del Port contará con 200 árboles y más de 14.500 plantas y arbustos.Port de Tarragona

Las obras del Parc del Port de Tarragona han entrado en su fase final y se prevé que estén completadas antes del inicio del verano. El proyecto transformará 30.000 m² del entorno portuario, reduciendo el espacio destinado a vehículos y aumentando las zonas verdes y áreas peatonales.

Actualmente, los trabajos avanzan en la plaza APT, el paseo del Rellotge y la zona de bosque ubicada entre la sede de la Autoridad Portuaria y el paseo del Miracle. En el paseo ya se han completado la pavimentación y la plantación de árboles, mientras que en la plaza APT se ultiman los detalles para conectar el espacio de manera accesible con el Moll de Costa.

En la zona de bosque, los operarios preparan el terreno para la plantación de especies autóctonas mediterráneas y la creación de dos senderos que permitirán pasear por el interior del espacio verde. Además, se instalará una zona de juegos infantiles y mobiliario urbano, pensados para un uso intergeneracional.

El proyecto forma parte de una transformación urbana más amplia orientada a la sostenibilidad. Las dos primeras fases reorganizaron el tráfico en la zona portuaria, reduciendo el espacio para vehículos y mejorando la movilidad de peatones y ciclistas, con un nuevo carril bici interior conectado al del KM0.

En total, el Parc del Port contará con 200 árboles y más de 14.500 plantas y arbustos. Las zonas verdes aumentarán un 65%, mientras que el espacio destinado a peatones y ciclistas crece un 44%. La vegetación seleccionada contribuirá a reducir el efecto isla de calor y ofrecerá sombra y refugio climático a los visitantes.

El parque se concibe como un espacio abierto y accesible, que permitirá a los ciudadanos disfrutar de paseos, actividades al aire libre y zonas de descanso, al tiempo que se integra con el paseo marítimo del Miracle y el Moll de Costa.