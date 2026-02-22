¿Cuál es el pueblo de Tarragona donde más crecen los delitos?

Valls se ha convertido en el municipio de Tarragona con el mayor aumento de delitos durante el 2025. Según los datos del Ministerio del Interior, los crímenes en esta localidad subieron hasta un 11,9%, con los robos en casas que se duplican, los hurtos aumentando un 5,7% y las sustracciones de vehículos creciendo un 55%.

Los delitos contra la libertad sexual también registran un aumento, pasando de 13 a 20 casos, y los relacionados con el tráfico de drogas se duplican, alcanzando los 39 casos frente a los 18 del año anterior. En Tortosa, el incremento es más moderado, con un 2,5% más de delitos convencionales, pero sigue siendo significativo.

El resto de la demarcación presenta una tendencia a la baja en los delitos convencionales. Reus registró un descenso del 9,7%, Salou del 19,8% y Vila-seca del 11,7%. A nivel global, la demarcación contabilizó 38.297 crímenes convencionales, incluyendo homicidios, robos, hurtos y tráfico de drogas, lo que supone un 5,1% menos que en 2024.

Los homicidios consumados pasaron de 15 a 6 y las tentativas descendieron un 17,4%, mientras que los delitos contra la libertad sexual subieron un 12,5%, uno de los pocos incrementos dentro de la estadística general. Sumando los delitos convencionales con la cibercriminalidad, la provincia registró 45.255 infracciones, un 6,1% menos que el año anterior.

Por otro lado, los hurtos bajaron un 6,4%, hasta 9.965 casos, y la cibercriminalidad cayó un 11,4%, mientras que los delitos relacionados con el tráfico de drogas aumentaron un 7,1%, hasta 540 casos.