El 'río' subterráneo de la Part Alta de Tarragona: nace en la Catedral y filtra agua en casas y negocios

El Ayuntamiento de Tarragona quiere esclarecer el origen de las filtraciones de agua que afectan a varios domicilios y negocios en la Part Alta, así como las bóvedas del Circ romano situadas en la plaza dels Sedassos. Con este objetivo, tiene previsto encargar un estudio geológico durante 2026 que permita analizar el subsuelo del casco antiguo y conocer con exactitud el recorrido del agua.

Según explica el concejal de Patrimonio, Nacho García Latorre, existen indicios de un curso de agua subterráneo bajo el barrio: «Tenemos bastante claro que va desde la Catedral hacia abajo, pero no sabemos dónde se encuentra exactamente». La investigación busca trazar su recorrido y ofrecer una base técnica sólida para definir posibles soluciones estructurales. El edil recuerda que se trata de un problema histórico y que no será fácil de resolver.

Los técnicos municipales también identifican la existencia de una gran cisterna en la zona del claustro y el Pla de la Seu. «Intuimos que se acumula agua porque no se filtra durante la lluvia, sino dos o tres días después», apunta García Latorre. El estudio se realizará en colaboración con la Generalitat de Catalunya, a través del Convenio de Conservación del Patrimonio, que aporta 100.000 euros anuales junto con el Ayuntamiento.

La decisión llega meses después de que la Síndica de Greuges instara al consistorio a tomar medidas para resolver la problemática. En su resolución del 20 de mayo, se advertía que la situación «pone en riesgo la seguridad y la salubridad» de los inmuebles afectados y que dañaba un bien considerado patrimonio cultural de la humanidad.

Vecinos afectados, como Enric Benaiges, propietario de la librería La Quimera, denuncian que el agua se filtra «desde lo alto de la bóveda» y lo relacionan con el «mal estado del calle Ferrers». Durante episodios de lluvia intensa se generan goteras en su local y en ocasiones ha tenido que cerrar temporalmente. Desde el Ayuntamiento, explican que Ematsa ha priorizado la renovación de la red de saneamiento en la zona, pero insisten en que la solución definitiva pasa por abordar las filtraciones en la roca y no solo el alcantarillado.

Por último, la Comisión de Cultura del Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad una propuesta para abordar la degradación de las bóvedas del Circ romano. La resolución insta al Gobierno a aplicar el artículo 68 de la Ley del Patrimonio Cultural Catalán y a comunicar al Ayuntamiento la obligación de reparar los daños. También exige un Plan director de humedades, siguiendo directrices de la UNESCO, para analizar el drenaje de aguas subterráneas y evitar nuevas filtraciones en la Part Alta de Tarragona.