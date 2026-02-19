El pueblo de Tarragona donde han arrancado y robado los grifos de las fuentes a pedradas

Imagen de cómo ha quedado una de las fuentes de Montblanc tras el robo del grifo.Ayuntamiento de Montblanc

El Ayuntamiento de Montblanc ha denunciado un acto vandálico que ha dejado fuera de servicio una quincena de fuentes del municipio. Los grifos de varias fuentes han sido arrancados, en algunos casos a pedradas, causando daños considerables en el sistema hidráulico y provocando pérdidas de agua hasta que los técnicos pudieron cerrar las válvulas.

Los servicios municipales están trabajando para evaluar los daños y restablecer el suministro lo antes posible. Según el consistorio, la reparación de estas fuentes supone un coste que recae en la administración local y, por ende, en todos los vecinos, lo que hace que estos actos tengan un impacto directo en la comunidad.

El Ayuntamiento condena firmemente estas acciones, que dañan el mobiliario urbano y afectan a un servicio esencial para la ciudadanía. Además, subraya que las fuentes son un bien común y apela a la responsabilidad de los ciudadanos para evitar que este tipo de hechos se repitan.

Por ello, se solicita la colaboración ciudadana. Cualquier información sobre los autores de los robos o destrozos puede ser comunicada a la Policía Local. Mientras tanto, los técnicos continúan trabajando para reparar las fuentes y garantizar que vuelvan a estar operativas lo antes posible.