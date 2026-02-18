El tarraconense que llevará el flamenco a Estados Unidos: debutará en Nueva York

El tarraconense Yoel Vargas debutará en Nueva York formando parte del 25 aniversario del Flamenco Festival, un evento que reunirá a más de 180 artistas y ofrecerá 40 funciones en distintos escenarios de Nueva York, Miami, Tampa, Chicago y Boston. Vargas participará en la pieza Landscape, un homenaje a Carmen Amaya, que se representará en el NYU Espacio de Culturas.

Este espectáculo, titulado Landscape + Silencios y preparado por Estévez/Paños y Compañía, combina baile y percusión, explorando la fuerza del zapateado de Carmen Amaya junto con composiciones de John Cage. En Silencios, la obra enfrenta directamente estilos y universos artísticos, creando un diálogo entre pasado y presente que refleja la intensidad de la danza como conversación íntima.

El festival celebra el vínculo histórico entre la ciudad de Nueva York y el flamenco español, evocando a figuras legendarias como La Argentinita, Sabicas, Vicente Escudero, Mario Escudero y Paco de Lucía. Esta edición especial busca reforzar la proyección internacional del arte flamenco y su influencia en la Gran Manzana.

Además de Vargas, participarán artistas de renombre como Sara Baras, Eva Yerbabuena, Manuel Liñán, Olga Pericet, Andrés Marín, Rocío Márquez, Dani de Morón, Gerardo Núñez y Antonio Rey, consolidando el festival como uno de los eventos culturales más importantes de Estados Unidos dedicados al flamenco.

Se espera que la audiencia total alcance las 29.000 personas, con funciones repartidas entre 20 espacios de prestigio, incluyendo el New York City Center, Jazz at Lincoln Center, Joe’s Pub, Roulette, Baryshnikov Arts, el museo Guggenheim, el Museo de Arte Metropolitano y la Biblioteca Nacional.